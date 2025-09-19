Ζευγάρι της βρετανικής βασιλικής οικογένειας παίρνει διαζύγιο μετά από 19 χρόνια

Μέσα σε μία εβδομάδα σημαντικών υποχρεώσεων – με την επίσκεψη του Donald και της Melania Trump στο Ηνωμένο Βασίλειο - , ένα διαζύγιο έρχεται να προστεθεί στα νέα που αφορούν τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Ο γιος του Δούκα του Kent, Lord Nicholas Windsor, και η σύζυγός του Paola φέρονται να έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους. Η Daily Mail ανέφερε στις 17 Σεπτεμβρίου ότι, όπως πληροφορείται, το μικρότερο παιδί της αείμνηστης Δούκισσας του Kent και η επί 19 χρόνια σύζυγός του έχουν χωρίσει.

Getty Images

Το δημοσίευμα σημείωσε ότι η Paola απουσίαζε από την κηδεία της Δούκισσας του Kent νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ο Nicholas, ο οποίος είναι βαφτισιμιός του βασιλιά Καρόλου, παντρεύτηκε την Paola το 2006. Ο γάμος τους λέγεται ότι ήταν ο πρώτος ρωμαιοκαθολικός γάμος μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας από την εποχή της βασίλισσας Μαρίας Α'. Ο Nicholas και η Paola έχουν τρεις γιους: Albert, Leopold και Louis.

Ένας φίλος της οικογένειας δήλωσε στη Daily Mail: "Είναι πολύ λυπηρό, αλλά το ζευγάρι έχει χωρίσει εδώ και αρκετό καιρό. δεν παρευρίσκονται πλέον μαζί σε οικογενειακές εκδηλώσεις. Και οι δύο είναι πολύ συντηρητικοί και αντιπαθούν το διαζύγιο, οπότε προφανώς δεν θα πάρουν ποτέ στην πραγματικότητα διαζύγιο".