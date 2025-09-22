Follow us

Louisa Jacobson | Γιατί η κόρη της Meryl Streep έχει γίνει το νέο it-girl της Αμερικής;

Η ανερχόμενη ηθοποιός, καθιερώνεται ως το νέο αμερικανικό fashion icon.

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 22-09-2025
Η 34χρονη κόρη της Meryl Streep και του  Don Gummer δεν είναι απλά ένα nepo kid. Διαθέτει ταλέντο, χάρισμα και μια φυσική άνεση μπροστά στην κάμερα.

Η Louisa Jacobson είναι σίγουρα η άξια κόρη μιας από τις πιο διάσημες ηθοποιούς της γενιάς της.  Η ίδια ωστόσο εκτός από ηθοποιός διεκδικεί και την ιδιότητα του it girl που αξίζει να παρακολουθείτε .

Η Jacobson έχει όλα όσα χρειάζονται για να γίνει είδωλο. Με την ανδρόγυνη σιλουέτα της και την αβίαστη κομψότητά της , επιβάλλει μια κομψή γκαρνταρόμπα που προσελκύει τους πολλούς οίκους μόδας που την φλερτάρουν.  

Στην επίδειξη Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του Calvin Klein, η Louisa Jacobson έλαμψε με μια εμφάνιση "καουμπόι-Birkin" που περιλάμβανε καρό πουκάμισο, σοκολατί παντελόνι και μυτερές μπότες. Την επόμενη μέρα, στην πρώτη σειρά της επίδειξης Khaite, απέτισε έναν ταιριαστό φόρο τιμής στις μέρες της Bardot με την Harley Davidson, φορώντας ένα oversized καφέ δερμάτινο μπουφάν και μαύρο, second skin παντελόνι.

Από τον Φεβρουάριο του 2024, η 34χρονη Louisa Jacobson είναι πρέσβειρα του ιταλικού οίκου Valentino. 

Στην οθόνη την έχουμε δει στη σειρά της HBO "The Gilded Age" , όπου υποδύθηκε την Marian Brook, ενώ το καλοκαίρι εμφανίστηκε στην ταινία "Ταιριάζουμε;" δίπλα στην Dakota Johnson και τον Pedro Pascal.  

Να σημειώσουμε πως την 1η Φεβρουαρίου 2025, έλαβε το Βραβείο στο δείπνο της Εκστρατείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Νέα Υόρκη, μια ευκαιρία για εκείνη να αναλογιστεί την αποκάλυψή της. "Έκρυβα ένα κομμάτι του εαυτού μου για τόσο καιρό που ήξερα ότι ήταν πάντα εκεί", είπε.

Σήμερα είναι σε σχέση με τη φωτογράφο Anna Blundell, ενώ χρησιμοποίησε την ομιλία της για να μιλήσει για την ανάγκη να είμαστε ο εαυτός μας: "Ως ηθοποιός, έχω μάθει ότι οι πιο δυνατές ερμηνείες συμβαίνουν όταν αφήνεις τον εαυτό σου να αποκαλυφθεί. Το ίδιο συμβαίνει και στη ζωή. Οι στιγμές που ρίχνουμε τη μάσκα και αφήνουμε τον εαυτό μας να φανεί είναι οι στιγμές που συνδεόμαστε πραγματικά με τους άλλους".

