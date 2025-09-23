Follow us

Γιατί η πριγκίπισσα Mette-Marit αποσύρεται από τα βασιλικά της καθήκοντα

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
23-09-2025
Το νορβηγικό βασιλικό παλάτι ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η πριγκίπισσα Mette-Marit, σύζυγος του πρίγκιπα Haakon, θα αποσυρθεί προσωρινά από τα καθήκοντά της, καθώς θα υποβληθεί σε θεραπεία για πνευμονική ίνωση.

"Η Αυτού Μεγαλειότης η πριγκίπισσα Mette-Marit θα υποβληθεί σε ένα μήνα πνευμονικής αποκατάστασης στη Νορβηγία από τις αρχές Οκτωβρίου", ανακοίνωσαν. "Η πριγκίπισσα δεν θα εκτελέσει επίσημα καθήκοντα τον Οκτώβριο, αλλά προβλέπονται ορισμένες εξαιρέσεις, όπως το δείπνο για τους εκπροσώπους του Storting στο βασιλικό παλάτι στις 23 Οκτωβρίου. Η πριγκίπισσα αναμένεται να επαναλάβει τα επίσημα καθήκοντά της τον Νοέμβριο".

Η Mette-Marit διαγνώστηκε για πρώτη φορά με πνευμονική ίνωση το 2018 και τα επόμενα χρόνια αναγκάστηκε να πάρει άδεια λόγω της ασθένειας.

Νωρίτερα φέτος, το παλάτι επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση αυτή πιθανότατα θα συνεχιστεί, αναφέροντας σε δήλωση τον Μάρτιο: "Η πριγκίπισσα έχει καθημερινά συμπτώματα και ενοχλήσεις που επηρεάζουν την ικανότητά της να εκτελεί τα καθήκοντά της. Η πριγκίπισσα χρειάζεται περισσότερη ξεκούραση και η καθημερινή της ρουτίνα αλλάζει πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να γίνουν πιο συχνές αλλαγές στο επίσημο πρόγραμμά της, με μικρότερη προειδοποίηση από ό,τι είμαστε συνηθισμένοι".

Η είδηση για τη θεραπεία της Mette-Marit έρχεται μετά από μερικές δύσκολες εβδομάδες για την οικογένειά της. Τον Αύγουστο, ανακοινώθηκε ότι είχαν απαγγελθεί 32 κατηγορίες εναντίον του γιου της, Marius Borg Høiby, μεταξύ των οποίων βιασμός, κακοποίηση σε στενές σχέσεις, πράξεις βίας, απειλές θανάτου και επίθεση σε δημόσιο λειτουργό.

Ο Høiby, ο οποίος ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών, έχει αρνηθεί τις περισσότερες από τις κατηγορίες.

Mette-Marit | Η δραματική μεταμόρφωση του γιου της, Marius Borg Høiby μετά από τις κατηγορίες για κακοποίηση συντρόφων του

