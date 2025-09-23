Follow us

Η ξανθιά καλλονή κόρη της Salma Hayek και του François-Henri Pinault έγινε 18 χρόνων

Ποια είναι η Valentina Paloma Pinault.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 23-09-2025
Getty Images

Στις 21 Σεπτεμβρίου, η  Valentina Paloma Pinault κόρη της Μεξικανής ηθοποιού Salma Hayek και του εκατομμυριούχου επιχειρηματία François-Henri Pinault, γιόρτασε τα 18α γενέθλιά της με ένα λαμπερό πάρτι. 

Getty Images

Η Salma Hayek μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μερικές στιγμές από το απίστευτο πάρτι γενεθλίων, καθώς και ένα συγκινητικό μήνυμα που αποκάλυπτε κάθε της χαρακτηριστικό.

To λαμπερό πάρτι

Στην πρώτη εικόνα, η Μεξικανή ηθοποιός ποζάρει με την κόρη της και τον σύζυγό της, αλλά στις επόμενες διαφάνειες, μπορείτε να δείτε την οικογένεια να απολαμβάνει μια πολύ διασκεδαστική γιορτή με φίλους και συγγενείς. "Φάγαμε, χορέψαμε, γελάσαμε, διασκεδάσαμε... και το πάρτι συνεχίστηκε όλο το Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, δεν μπορούμε ποτέ να σε γιορτάσουμε αρκετά! ", έγραψε.

Eπιπλέον, η Hayek αφιέρωσε ένα συγκινητικό μήνυμα στην κόρη της, τονίζοντας τα χαρακτηριστικά της και το πόσο περήφανη είναι γι' αυτήν δίπλα από μια φωτογραφία από την παιδική της ηλικία. "Όμορφη βασίλισσα του χορού μου. Σήμερα έγινες 18! Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στη ζωή σου, αλλά είσαι πάντα ο εαυτός σου", είπε η περήφανη μαμά, πριν συνεχίσει: "Μια ευγενική και παθιασμένη καρδιά, μια σοφή ψυχή γεμάτη μαγεία, μια μοναδική και ασταμάτητη δύναμη της φύσης με πνευματώδη αίσθηση του χιούμορ και πεισματάρα επιμονή".

Η Salma ολοκλήρωσε το συγκινητικό της μήνυμα διαβεβαιώνοντας τους πάντες ότι η κόρη της θα είναι πάντα στην καρδιά της: "Κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ: σε αγαπάμε για πάντα, και παρόλο που ήσουν πάντα μπροστά από την ηλικία σου, θα είσαι πάντα στην καρδιά μου, κόρη των ονείρων μου. Χρόνια πολλά, Valentina". 

Διαβάστε Επίσης

Salma Hayek | Ο πραγματικός λόγος που δεν συνόδευσε τον François-Henri Pinault στον γάμο των Jeff Bezos - Lauren Sanchez

