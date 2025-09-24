Follow us

Οι διακοπές των Barack και Michelle Obama με superyacht στο Πόρτο Φίνο

Ο πρώην Πρόεδρος των Η.Π.Α. και η σύζυγός του απόλαυσαν μερικές ημέρες ξεκούρασης που, όπως αποκαλύπτει πηγή του περιβάλλοντος του, "είχαν ανάγκη περισσότερο από όσο νόμιζαν".

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
24-09-2025
Getty Images

Ήσυχες διακοπές με το πολυτελές yacht του Steven Spielberg, το οποίο "έδεσε" στο Πόρτο Φίνο, απόλαυσαν τις προηγούμενες ημέρες ο Barack και η Michelle Obama, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το HOLA!

Ο πρώην Πρόεδρος των Η.Π.Α. και η σύζυγός του έφτασαν ξεχωριστά στο εντυπωσιακό σκάφος, ένα από τα μεγαλύτερα yacht στον κόσμο. Αυτή η απόδραση είναι ένα πολύ αναγκαίο ταξίδι για τους Obamas, εν μέσω της συνεχιζόμενης πολιτικής αναταραχής και των επίμονων εικασιών για την προσωπική τους ζωή. Πηγές κοντά στο ζευγάρι περιγράφουν το ταξίδι ως μια ευκαιρία για χαλάρωση και επανασύνδεση, με μία πηγή να δηλώνει στο DailyMail: "Χρειάζονταν αυτό το ταξίδι περισσότερο από όσο νόμιζαν".

"Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή για να χαλαρώσουν και να είναι μαζί. Όλοι είχαν πολύ καλή διάθεση... Τους ενδιαφέρει να είναι μαζί στον κόσμο και όχι χωριστά, καθώς πλέον αισθάνονται ότι κάθε τους κίνηση παρεξηγείται", συμπλήρωσε. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, τα δημοσιεύματα για τη σχέση ανάμεσα στη Michelle και τον Barack Obama υπήρξαν πολλά. Τα περισσότερα έκαναν λόγο για σοβαρή κρίση στον γάμο τους, με ορισμένους να αφήνουν να εννοηθεί ότι το φινάλε ίσως να είναι πιο κοντά από ό,τι θα περίμενε κανείς. Οι δυο τους, πλέον, δηλώνουν ξεκάθαρα ότι θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί.

