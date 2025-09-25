Το πραγματικό μυστικό της σχέσης του ASAP Rocky και της Rihanna

Στα 37 του χρόνια (θα τα γιορτάσει στις 3 Οκτωβρίου), ο ASAP Rocky έγινε πατέρας για τρίτη φορά. Η σύντροφός του, η Rihanna, έφερε στον κόσμο την κόρη τους στην οποία θα δώσουν το όνομα Rocki Irish Mayers. Το ζευγάρι έχει ακόμα δύο γιους, τον RZA Athleston Mayers και τον Riot Rose.

Το τρίτο τους παιδί ολοκλήρωσε μια ήδη ευτυχισμένη οικογένεια για το ζευγάρι. Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό Elle, ο A$AP Rocky συνεχίζει να διατηρεί το πέπλο μυστηρίου για τις φήμες ότι είναι ήδη παντρεμένος με τη Rihanna. "Πώς ξέρεις ότι δεν είμαι ήδη σύζυγός της;" σχολιάζει.

Το μυστικό της σχέσης του A$AP Rocky και Rihanna

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ASAP Rocky εξήγησε πώς αυτός και η Rihanna κρατούν ξεχωριστά την επαγγελματική από την προσωπική τους ζωή: αυτό είναι το μυστικό της ερωτικής τους σχέσης, που διαρκεί από τα τέλη του 2019 -τα προηγούμενα χρόνια οι δύο ήταν καλοί φίλοι.

"Όταν γυρίζεις στο σπίτι, πρέπει να αφιερωθείς στην οικογένειά σου. Πρέπει να αφιερωθείς στη σχέση σου. Πρέπει να αφιερωθείς στο σπίτι σου. Όχι σε όλα τα άλλα", δήλωσε ο A$AP Rocky, ο οποίος τον Φεβρουάριο αθωώθηκε από κατηγορίες για επίθεση με ημιαυτόματο όπλο.

Για το παρελθόν του, ο ράπερ παραδέχτηκε: "Κάποτε μου άρεσε να είμαι playboy, νόμιζα ότι ήταν απαραίτητο για να θεωρούμαι ροκ σταρ. Τότε κατάλαβα ότι αυτή η ζωή δεν είναι προορισμένη να διαρκέσει. Αυτό που είναι πραγματικά ωραίο είναι να δημιουργείς μια οικογένεια και να την αγαπάς. Να είσαι παρών".