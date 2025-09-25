Follow us

Πριγκίπισσα Victoria | Ο ερωτικός χορός με τον πρίγκιπα Daniel σε beach bar στη Μύκονο

Η διάδοχος του σουηδικού θρόνου και ο σύζυγός της χόρεψαν "σαν να μην υπάρχει αύριο" σε πάρτι στο beach bar Scorpios. Δείτε το βίντεο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 25-09-2025
Στις 19 Σεπτεμβρίου, η Evelyn Burdecki προσγειώθηκε στην Αθήνα για λίγες ημέρες διακοπών με φίλους. Η Γερμανίδα παίκτρια reality θέλησε να γιορτάσει τα 37α γενέθλιά της στη Μύκονο.  Το βράδυ της 22 Σεπτεμβρίου ταξίδεψε με την παρέα της στο Νησί των Ανέμων και έκλεισαν τραπέζι στο beach bar, Scorpios.

O ερωτικός χορός της πριγκίπισσας της Σουηδίας στη Μύκονο

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς και ενώ βιντεοσκοπούσε το πάρτι, η Evelyn ανακάλυψε στο βάθος τη Victoria και τον Daniel της Σουηδίας να απολαμβάνουν τη βραδιά, όπως κάθε άλλο ζευγάρι. Ντυμένη με ένα floral φόρεμα, η πριγκίπισσα διασκέδαζε στην πίστα μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος φορούσε καπέλο. "Δεν το πρόσεξα καν στην αρχή, ήταν ένα ζευγάρι που χόρευε όπως όλα τα άλλα, χωρίς σωματοφύλακες, χωρίς φασαρία", είπε η Evelyn Burdecki στην Bild. 

Όταν η νεαρή γυναίκα συνειδητοποίησε ότι στο bar ήταν και η μέλλουσα βασίλισσα της Σουηδίας, έβγαλε το τηλέφωνό της για να γυρίσει ένα νέο βίντεο. Έτσι απαθανάτισε το πριγκιπικό ζευγάρι να χορεύει ξέφρενα, με τον πρίγκιπα Daniel να λικνίζει τους γοφούς και τη Victoria να κρέμεται γύρω από τον λαιμό του.

"Μπορούσες πραγματικά να δεις πόσο ερωτευμένοι ήταν", είπε η Έβελιν Μπουρντέκι, προσθέτοντας: "Φιλήθηκαν, αγκαλιάστηκαν και χόρεψαν σαν να ήταν το δικό τους πάρτι, ξεχνώντας για μια στιγμή ότι ήταν μέλη της βασιλικής οικογένειας". Όσο για τις χορευτικές ικανότητες της πριγκίπισσας; "Θα μπορούσε να συμμετάσχει στο Dancing with the Stars" εξήγησε η Evelyn Burdecki.

Στα βίντεο που κοινοποίησε στον λογαριασμό της στο Instagram, η Evelyn επιδεικνύει μια "αληθινή βασιλική αγάπη". Στις διακοπές του στην Ελλάδα, το ζευγάρι απολαμβάνει την ανωνυμία του και απολαμβάνει ρομαντικές στιγμές, μακριά από το πρωτόκολλο. 

