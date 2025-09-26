Ποια είναι η νέα σύντροφος του Κωνσταντίνου Ντε Γκρες;

Είναι ένας από τους πιο περιζήτητους εργένηδες της Ευρώπης. Ο γιος του Παύλου Ντε Γκρες και της Marie Chantal διαθέτει γοητεία, περιουσία και ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον αφού ανήκει σε μια από τις σημαντικότερες αριστοκρατικές οικογένειες της γηραιάς ηπείρου.

Τώρα, ο Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες έρχεται στο προσκήνιο μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών του με διάσημη και εντυπωσιακή ηθοποιό. Τα στιγμιότυπα τραβήχτηκαν στη Νέα Υόρκη με τους δυο να περπατούν στους δρόμους ανάμεσα στο πλήθος.

Ποια είναι η νέα αγαπημένη του Ντε Γκρες; Πρόκειται για την 17χρονη Madelyn Cline, μια εντυπωσιακή ηθοποιός που μετά 17 εκατομμύρια περίπου followers στο Ιnstagram.

Έχει φωτογραφηθεί σε εξώφυλλα γυναικείων περιοδικών και έχει γίνει και μούσα του Tommy Hilfiger.

Εάν κάτι σας θυμίζει ίσως να την έχετε δει στην ταινία I know what yοu did last summer, ενώ πρωταγωνίστησε δίπλα στον Daniel Craig στην ταινία Glass Onion: A Knives Out Story.

Εμφανίστηκε επίσης στη σειρά Stranger Things, η οποία σύντομα θα κάνει πρεμιέρα στην τελευταία της σεζόν, και στο Outer Banks στο Netflix.

Το 2025 πρωταγωνιστεί στη επιτυχημένη ρομαντική ταινία της Amazon Prime Video, The map that leads to you.

H νέα σχέση του Κωνσταντίνου Αλέξιου Ντε Γκρες

Το ειδύλλιο ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Αλέξιο Ντε Γκρες και στην Madelyn Cline ήρθε στο φως μετά τη δημοσίευση ορισμένων πολύ αποκαλυπτικών εικόνων από την ιστοσελίδα Deuxmoi, οι οποίες δεν άφησαν περιθώρια για αμφιβολία.

Όπως αποδεικνύουν οι φωτογραφίες, οι οποίες λογικά έχουν αναφερθεί από τον ευρωπαϊκό Τύπο, ο Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες και η Madelyn Cline διατηρούν μια ιδιαίτερη, πολύ στενή σχέση. Σύμφωνα με τον Deuxmoi, η Αμερικανίδα ηθοποιός και γιος της Marie-Chantal γνωρίστηκαν στο Lion's Bar, που βρίσκεται στο East Village του Μεγάλου Μήλου.

Προφανώς, σύμφωνα με το προαναφερθέν portal, φιλήθηκαν αμέσως και αργότερα, χέρι-χέρι, έκαναν μια μεγάλη βόλτα στην πόλη.