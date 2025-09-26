Η πριγκίπισσα Άννα αποκαλύπτει μια γλυκιά λεπτομέρεια για τα εγγόνια της

Η πριγκίπισσα Άννα μοιράστηκε μια γλυκιά λεπτομέρεια για τα εγγόνια της κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο Naval Children’s Charity στο Πόρτσμουθ, ένα από τα νεότερα ιδρύματα που υποστηρίζει.

Η βασίλισσα Ελισάβετ υπηρέτησε ως προστάτιδα του Naval Children’s Charity για περισσότερα από 70 χρόνια, ξεκινώντας το 1945. Ιδρυμένη το 1825, η οργάνωση έχει ως στόχο να υποστηρίζει κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες παιδιά από οικογένειες ναυτικών, με έμφαση στην ευημερία και την ανάπτυξή τους μέχρι την ηλικία των 25 ετών.

Η σύνδεση που έχει η πριγκίπισσα Άννα με το ναυτικό

Η πριγκίπισσα Άννα, η οποία είναι παντρεμένη με έναν πρώην αξιωματικό του Βασιλικού Ναυτικού, τον αντιναύαρχο Σερ Timothy Laurence, για περισσότερες από τρία δεκαετίες, επισκέφθηκε για πρώτη φορά την φιλανθρωπική οργάνωση από τότε που έγινε προστάτιδά της τον Μάρτιο.

Το Πόρτσμουθ, που βρίσκεται στον Αγγλικό Κανάλι, φιλοξενεί μια επιχειρησιακή βάση του Βασιλικού Ναυτικού και είναι η έδρα των δύο τρίτων του επιφανειακού στόλου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Getty Images

Κατά την επίσκεψή της στην φιλανθρωπική οργάνωση για τον εορτασμό των 200 χρόνων της, της δόθηκαν δώρα, μεταξύ των οποίων μια παιδική ποδιά, και αστειεύτηκε ότι δεν θα της ταίριαζε, πριν προσθέσει ότι ίσως θα ταίριαζε στα εγγόνια της. "Όλα μαγειρεύουν, στην πραγματικότητα", είπε, προκαλώντας το γέλιο του προσωπικού.

Πόσα εγγόνια έχει η πριγκίπισσα Άννα

Η πριγκίπισσα Άννα έχει πέντε εγγόνια: τη 14χρονη Savannah και την 13χρονη Isla, κόρες του Peter Phillips και της πρώτης συζύγου του, Autumn Kelly, καθώς και την 11χρονη Mia, την 7χρονη Lena και τον 4χρονο Lucas, παιδιά της Zara και του συζύγου της, Mike Tindall.

Getty Images

Γνωστή ως μία από τα πιο εργατικά μέλη της βασιλικής οικογένειας, η Άννα συνεργάζεται σήμερα με πάνω από 300 φιλανθρωπικά ιδρύματα, οργανώσεις και στρατιωτικά συντάγματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό. Επίσης, ως έμπειρη ιππέας, η πριγκίπισσα συμμετείχε πρόσφατα σε μια ιστορική πομπή στους δρόμους του Εδιμβούργου στις αρχές του μήνα, μαζί με μια ιππική συνοδεία άνω των 200 αλόγων, κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης Riding of the Marches της πόλης.