Molly McNearney | Η σύζυγος του Jimmy Kimmel είναι το δεξί του χέρι και καλύτερη φίλη της Jennifer Aniston

Ο Αμερικανός παρουσιαστής που βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω του τερματισμού (που στη συνέχεια ανακλήθηκε) της εκπομπής του, είναι παντρεμένος με τη Molly McNearney.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
26-09-2025
Getty Images

Αφού τέθηκε σε αναστολή λόγω των σχολίων του για τη δολοφονία του Charlie Kirk, η κοινή γνώμη χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα: εκείνους που τάχθηκαν υπέρ του Jimmy Kimmel και της ελευθερίας της έκφρασης και εκείνους που υποστήριξαν την απομάκρυνσή του, θεωρώντας τα σχόλια του κωμικού ακατάλληλα. Ο παρουσιαστής επέστρεψε στην τηλεόραση την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου με το Jimmy Kimmel Live! μετά την ανατροπή της ABC με ένα πολυαναμενόμενο, έντονο και ισχυρό μονόλογο. Στο πλευρό του αλλά και πίσω από τα παρασκήνια ήταν η Molly McNearney: σύζυγος, δεξί χέρι και πολλά άλλα.

Η Molly McNearney είναι η δεύτερη σύζυγος του Jimmy Kimmel 

Όταν ο Jimmy Kimmel γνώρισε τη Molly McNearney το 2004, σχεδόν δεν την πρόσεξε. Ο 37χρονος είναι χωρισμένος εδώ και δύο χρόνια από τη σύζυγό του Gina Maddy, την οποία γνώρισε στο κολέγιο Arizona State University και μητέρα των παιδιών του Katherine (1991) και Kevin (1993), και έχει σχέση με την κωμικό Sarah Silverman.

Molly McNearney | Η σύζυγος του Jimmy Kimmel είναι το δεξί του χέρι και καλύτερη φίλη της Jennifer Aniston
Getty Images

Η McNearney είναι 26 ετών και μόλις προσλήφθηκε ως βοηθός σεναριογράφου στο νεοσύστατο Jimmy Kimmel Live. "Όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά, με πρόσβαλε! Ο εκτελεστικός παραγωγός με έφερε στο γραφείο του και μου είπε: 'Αυτή είναι η Molly, η νέα μου βοηθός'", είπε στο Glamour το 2014. "Ο Jimmy σχεδόν δεν σήκωσε το βλέμμα του από το γραφείο του μέχρι που ο εκτελεστικός παραγωγός μου είπε: 'Συμμετέχει σε τρίαθλο', και τότε ο Jimmy σήκωσε το βλέμμα του προς το μέρος μου και είπε: 'Είναι πραγματικά ηλίθιο! Τι χάσιμο χρόνου'". Μια ανταλλαγή ατάκων που "ήταν πιθανώς το πρώτο και μοναδικό πράγμα που είπαμε ο ένας στον άλλο κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους εργασίας μας εκεί".

Jimmy Kimmel & Molly McNearney
Getty Images

Άρχισαν να βγαίνουν το 2010, ένα χρόνο μετά τον χωρισμό του Kimmel με τη Sarah Silverman. Αρραβωνιάστηκαν επίσημα κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού ταξιδιού στη Νότια Αφρική το 2012 και παντρεύονται περίπου ένα χρόνο μετά, στις 13 Ιουλίου 2013, με μια τελετή στο Ojai της Καλιφόρνια, παρουσία των φίλων τους όπως οι Matt Damon, Ben Affleck, Emily Blunt και Jennifer Aniston. 

"Μου αρέσει να κρατάω τα πράγματα ξεχωριστά και είμαι πολύ καλή στο να διαχωρίζω τη δουλειά", ομολόγησε η κυρία Kimmel στο Glamour, μιλώντας για την ισορροπία μεταξύ σπιτιού και εργασίας, "στο σπίτι, η σχέση είναι διαφορετική. Στις 10 το πρωί είναι ο αφεντικό μου, όχι ο σύζυγός μου. Λέει ότι είναι ο 'αφεντικό-σύζυγός' μου, αλλά αρνούμαι να τον αποκαλώ έτσι".

Η ιδανική βραδιά τους είναι μπροστά στην τηλεόραση, αλλά δεν αποφεύγουν τα δείπνα με τους πιο αγαπημένους τους φίλους, μεταξύ των οποίων και η καλύτερή τους φίλη Jennifer Aniston.

Στις 10 Ιουλίου 2014, το ζευγάρι καλωσορίζει την πρώτη τους κόρη Jane και στις 21 Απριλίου 2017 γεννιέται ο δεύτερος γιος τους, William John, γνωστός ως Billy, ο οποίος αυξάνει τον αριθμό των παιδιών του Jimmy Kimmel σε τέσσερα -και έναν εγγονό, αν υπολογίσουμε τον γιο της πρωτότοκης Katherine. 

Ποια είναι η σύζυγος του Jimmy Kimmel 

Γεννημένη στις 5 Μαρτίου 1978 στο Μιζούρι, η Molly McNearney καλλιέργησε το πάθος και την κλίση της για τη συγγραφή στο πανεπιστήμιο. Η ζωή της άλλαξε όταν το 2004 μπήκε στην δημιουργική ομάδα του Jimmy Kimmel Live! "Λατρεύω τη δουλειά μου", δήλωσε στο Script Mag πέρυσι. "Πιστεύω ότι υπάρχει μια μαγεία στο να ξυπνάς ως συγγραφέας με μια λευκή σελίδα, θα έλεγα μαγικό και αποθαρρυντικό να ξυπνάς με μια λευκή σελίδα και να γράφεις μερικές σκέψεις".

Το μυστικό της είναι να δημιουργεί σκετς και μονολόγους για "πράγματα που θα έλεγα και για τα οποία θα αστειευόμουν ειλικρινά με τους φίλους μου, και πληρώνομαι για να τα γράφω για την τηλεόραση".

Jimmy Kimmel & Molly McNearney
Getty Images

Εκτός από το Jimmy Kimmel Live!, όπου σήμερα είναι εκτελεστική παραγωγός και συν-συγγραφέας, η McNearney συμμετείχε στα σενάρια για Όσκαρ του 2017, 2018, 2023 και 2024 και τις ταινίες Murder Mystery (2019) και Dumplin' (2018).

