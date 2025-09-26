Follow us

Michael Douglas | Πώς αποκάλεσε την Catherine Zeta - Jones στην ανάρτησή του για τα γενέθλιά της;

Οι δυο ηθοποιοί έχουν γενέθλια την ίδια ημέρα.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
26-09-2025
Getty Images

Ανάμεσα στα πολλά στοιχεία που ενώνουν τον 81χρονο Michael Douglas και την 56χρονη Catherine Zeta-Jones και τα γενέθλιά τους. Οι δύο ηθοποιοί, και ένα από τα πλέον σταθερά και αγαπημένα ζευγάρια του Hollywood, έχουν γεννηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου με τα κοινά τους γενέθλια να αποτελούν ένα από τα πιο ευχάριστα ετήσια ορόσημά τους. 

Για τη χαρούμενη ημέρα, ο Χολιγουντιανός σταρ ευχήθηκε – και δημόσια – στη σύζυγό του με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram. Στη λήψη, ο Michael Douglas κρατά αγκαλιά τη σύζυγό του μετά τη συμμετοχή της σε τουρνουά, ευτυχισμένοι και χαμογελαστοί

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε πάντως ο τρόπος που αποκάλεσε δημόσια την Catherine Zeta-Jones  , την οποία επέλεξε να χαρακτηρίσει "αδερφή” του, επιβεβαιώνοντας τον δεσμό που έχουν οικοδομήσει.  "Στη γενέθλια αδερφή μου- τι χαρά να γιορτάζουμε άλλη μία χρονιά μαζί! Συγχαρητήρια για το εντυπωσιακό σου παιχνίδι στο Celebrity Ryder Cup. Χρόνια πολλά, στην αγάπη της ζωής μου", έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του. 

Οι δυο τους γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 1998 σε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου, με τη γνωριμία τους να εξελίσσεται σε έναν δυνατό έρωτα, η φλόγα του οποίου κρατάει μέχρι και σήμερα. 
 

