Tι κρύβει η νέα συνάντηση του πρίγκιπα William με τον βασιλιά Κάρολο στο Βalmoral;

Διεθνή μέσα ενημέρωσης εικάζουν πως οι νέες συνομιλίες αποσκοπούν στην προετοιμασία του William για το επικείμενο μέλλον του ως βασιλιά.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 27-09-2025
Getty Images

Ο πρίγκιπας William ταξίδεψε μόνος του στο Balmoral, τη θερινή κατοικία του βασιλιά Κάρολου στη Σκωτία, για μια ιδιωτική συνάντηση. Τους τελευταίους μήνες, η βασιλική οικογένεια βρίσκεται στο προσκήνιο των μέσων ενημέρωσης λόγω των προβλημάτων υγείας του βασιλιά, της πριγκίπισσας της Ουαλίας, και της τεταμένης κατάστασης με τον πρίγκιπα Harry.

Αν και αυτό το ταξίδι έχει πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν, πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι περίεργοι να μάθουν για τι συζήτησαν πατέρας και γιος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ως "κυρίαρχοι και προφανείς κληρονόμοι". Αυτή η συνάντηση είναι η ιδανική ευκαιρία να συζητηθούν οι ρόλοι, οι ευθύνες τους και τι επιφυλάσσει το μέλλον για τη βρετανική μοναρχία.

Το Balmoral είναι κάτι περισσότερο από μια βασιλική κατοικία: είναι ένα σύμβολο παράδοσης, ιδιωτικότητας και χαλάρωσης για το Στέμμα. Μετά τις πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις του στο Σάουθπορτ με την Κate Middleton, ο πρίγκιπας της Ουαλίας εθεάθη να κατεβαίνει από ιδιωτικό αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Αμπερντίν την Τρίτη.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, αυτό το ταξίδι στο Balmoral έχει σκοπό να περάσει ο βασιλιάς Κάρολος λίγο χρόνο μόνος του με τον μεγαλύτερο γιο του.
Σύμφωνα με τη Mirror ο William περνάει μερικές "ανεπίσημες μέρες με τον πατέρα του κατ' ιδίαν".

Η συνάντηση ανάμεσα στον μονάρχη και τον κληρονόμο

Αν και αυτό το ταξίδι προσέλκυσε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Ήταν το 2022, όταν ο Κάρολος ανέβηκε στο θρόνο, που πατέρας και γιος εγκαινίασαν αυτή την παράδοση, η οποία φέτος σηματοδοτεί την τρίτη συνεχόμενη χρονιά της. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αυτά τα "μικρά διαλείμματα" είναι μια ευκαιρία για να αντιμετωπιστούν ζητήματα από την οπτική γωνία του "βασιλιά και του κληρονόμου".

"Δεν ήταν ένα ταξίδι προγραμματισμένο με ανώτερα στελέχη, αλλά μάλλον προοριζόταν για συζητήσεις ως μονάρχης και κληρονόμος", δήλωσε πηγή στην Daily Mail. 

Αν και δεν έχει αποκαλυφθεί τίποτα περαιτέρω σχετικά με τη συνάντηση μεταξύ πατέρα και γιου, πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης εικάζουν εάν αυτές οι συνομιλίες αποσκοπούν στην προετοιμασία του William για το επικείμενο μέλλον του ως βασιλιά. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να παραμείνει σε αυτή τη θέση τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα, παρά το γεγονός ότι επέστρεψε και στα βασιλικά του καθήκοντα πριν από λίγες ημέρες.

O πρίγκιπας George ανέπτυξε δεσμό με απρόσμενο γαλαζοαίματο στην απουσία του Harry

O πρίγκιπας George ανέπτυξε δεσμό με απρόσμενο γαλαζοαίματο στην απουσία του Harry

