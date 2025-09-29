Η πριγκίπισσα Άννα αποκαλύπτει το νέο πορτρέτο του βασιλιά Κάρολου

H πριγκίπισσα Άννα αποκάλυψε ένα νέο πορτρέτο του αδελφού της, του βασιλιά Κάρολου. Τη φωτογραφία θα μπορεί να δει το κοινό στο σκωτσέζικο κοινοβούλιο όπου και εκτίθεται.

"Ήταν χαρά μας να καλωσορίσουμε την Αυτού Μεγαλειότητα την Πριγκίπισσα στο σκωτσέζικο κοινοβούλιο, για να αποκαλύψει αυτό το πορτρέτο του Μεγαλειότατου Βασιλιά", δήλωσε η Alison Johnstone, πρόεδρος του σκωτσέζικου κοινοβουλίου. "Το πορτρέτο θα κρεμαστεί στην κεντρική αίθουσα του Κοινοβουλίου, καλωσορίζοντας τους χιλιάδες επισκέπτες που έρχονται κάθε χρόνο. Είναι μια εντυπωσιακή εικόνα που θυμίζει την αγάπη του Μεγαλειότατου για τη Σκωτία και τη στοργική σχέση που έχει με τη χώρα και τον λαό της".

Getty Images

Το πορτρέτο του βασιλιά Κάρολου, που τραβήχτηκε το 2024 από τη φωτογράφο Millie Pilkington, δείχνει τον βασιλιά στον Sunken Garden, στους κήπους του κάστρου Balmoral. Φοράει ένα κίλτ με το "ταρτάν του βασιλιά Κάρολου" και κρατά ένα χειροποίητο μπαστούνι, δώρο από τα Mey Highland Games.

"Ήταν μεγάλη τιμή για μένα που μου ζητήθηκε να τραβήξω ένα επίσημο πορτρέτο της Αυτού Μεγαλειότητας στη Σκωτία. Χρησιμοποιώντας το μαγευτικό φόντο των κήπων του Balmoral και των Highlands, μπόρεσα να αποτυπώσω τη ζεστασιά του βασιλιά και τη βαθιά του σύνδεση με τη φύση και τη Σκωτία", δήλωσε η Pilkington για τη φωτογραφία.

Η Pilkington έχει τραβήξει πολλές επίσημες φωτογραφίες του Κάρολου, συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας για την επέτειό του με τη βασίλισσα Καμίλα που δημοσιεύθηκε πέρυσι. Έχει επίσης τραβήξει πολλές φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από το Παλάτι του Kensington, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών του γάμου της Kate Middleton και του πρίγκιπα William, μιας φωτογραφίας του διαδόχου του βρετανικού θρόνου και των παιδιών του για την ημέρα του πατέρα πέρυσι, καθώς και φωτογραφιών για τα 5α γενέθλια του πρίγκιπα Louis, τα 8α γενέθλια της πριγκίπισσας Charlotte και τα 10α γενέθλια του πρίγκιπα George.