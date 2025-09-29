Βασιλιάς Κάρολος & Βασίλισσα Καμίλα | Η σημαντική επίσκεψη στον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα ταξιδέψουν στο Βατικανό για να επισκεφθούν τον Πάπα Λέοντα μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ανακοίνωσε το Παλάτι του Buckingham. Το ταξίδι έρχεται μετά την ιδιωτική συνάντησή τους με τον Πάπα Φραγκίσκο τον Απρίλιο, ενώ βρίσκονταν στην Ιταλία, αλλά η επίσημη κρατική επίσκεψή τους στην Αγία Έδρα αναβλήθηκε λόγω της κακής υγείας του

"Οι Μεγαλειότητές τους ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα θα πραγματοποιήσουν επίσημη επίσκεψη στην Αγία Έδρα στα τέλη Οκτωβρίου 2025", ανέφερε σήμερα το Παλάτι του Buckingham σε δήλωσή του. "Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης των Μεγαλειοτήτων τους, ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα θα συμμετάσχουν μαζί με την Αγιότητά του τον Πάπα Λέοντα XIV στον εορτασμό του Ιωβηλαίου Έτους 2025".

Το παπικό ιωβηλαίο, που γιορτάζεται παραδοσιακά κάθε 25 χρόνια, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Καθολική Εκκλησία. Η επίσκεψη θα γιορτάσει επίσης το οικουμενικό έργο της Εκκλησίας της Αγγλίας και της Καθολικής Εκκλησίας, αντανακλώντας το θέμα του ιωβηλαίου έτους, που είναι το "Περιπατώντας μαζί ως προσκυνητές της ελπίδας".

Οι ημερομηνίες και το πρόγραμμα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, αλλά αναμένεται να είναι ένα σύντομο ταξίδι. Αυτή θα είναι η τέταρτη επίσημη επίσκεψη του βασιλιά στο εξωτερικό φέτος. Τον Ιανουάριο, ταξίδεψε στην Πολωνία για να τιμήσει την 80ή επέτειο της απελευθέρωσης του Άουσβιτς. Τον Απρίλιο πήγε στην Ιταλία και τον Μάιο επισκέφθηκε τον Καναδά για να παραστεί στην έναρξη της κοινοβουλευτικής συνόδου.

Ο Πάπας Λέων XIV ορκίστηκε τον Μάιο, μετά την εκλογή του νωρίτερα τον ίδιο μήνα. Ο πρίγκιπας Edward εκπροσώπησε τον βασιλιά στην τελετή ορκωμοσίας.