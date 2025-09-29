Follow us

Γιατί ο πρίγκιπας Joachim και η πριγκίπισσα Marie της Δανίας παρατείνουν τη διαμονή τους στις Η.Π.Α.;

Ο πραγματικός λόγος της απόφασης του ζευγαριού που αποφάσισε να αφήσει τη σιγουριά του Παλατιού μετά την απόφαση της βασίλισσας Margrethe να αφαιρέσει τους βασιλικούς τίτλους από τα παιδιού του.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
29-09-2025
Getty Images

Ο πρίγκιπας Joachim και η πριγκίπισσα Marie της Δανίας δεν φεύγουν ακόμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τις φήμες που τους ήθελαν να επιστρέφουν σε ευρωπαϊκό έδαφος στις αρχές του επόμενου έτους. Ο βασιλικός οίκος της Δανίας ανακοίνωσε ότι το πριγκιπικό ζευγάρι και τα έφηβα παιδιά τους έχουν παρατείνει τη διαμονή τους στην Washington, όπου ο μικρότερος αδελφός του βασιλιά Frederik εργάζεται ως ακόλουθος της αμυντικής βιομηχανίας στην πρεσβεία της Δανίας.

Ο πρίγκιπας Joachim της Δανίας μιλά για τη νέα ζωή των παιδιών του στην Αμερική

"Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι ο Πρίγκιπας Joachim θα παραμείνει στη θέση του ως Ακόλουθος Άμυνας και Αναπληρωτής Ακόλουθος Άμυνας στην Washington μέχρι το τέλος Αυγούστου 2027", ανέφερε το Παλάτι σε επίσημη ανακοίνωση του. "Ο πρίγκιπας Joachim, μαζί με την πριγκίπισσα Marie και τα δύο τους παιδιά, τον κόμη Henrik και την κόμισσα Αθηνά, θα συνεχίσουν να ζουν στη Washington, όπου τα παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο. Ως ακόλουθος της αμυντικής βιομηχανίας και αναπληρωτής ακόλουθος άμυνας, ο πρίγκιπας Joachim αναφέρεται στο Υπουργείο Άμυνας και, στην καθημερινή του εργασία, στον πρέσβη στην Washington", συνεχίζει η δήλωση. "Ο πρίγκιπας Joachim ανέλαβε τη θέση του ακόλουθου της αμυντικής βιομηχανίας την 1η Σεπτεμβρίου 2023 στην πρεσβεία της Δανίας στην Washington".

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το HOLA!, η απόφαση παράτησης της οικογενειακής διαμονής τους συνιστά αποτέλεσμα δύο παραγόντων: αφενός της καλής συνεργασίας του πρίγκιπα Joachim με του Υπουργείο Άμυνας και αφετέρου της σχολικής ρουτίνας που έχουν δημιουργήσει τα δύο τους παιδιά

NEWS
