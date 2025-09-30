Γιατί το πρόσφατο αστείο του Ryan Reynolds για την Blake Lively προκαλεί αντιδράσεις

To 2025 ήταν μία ταραχώδης χρονιά για την Blake Lively και ο Ryan Reynolds. Η 37χρονη ηθοποιός βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τον σκηνοθέτη της ταινίας It Ends With Us, Justin Baldoni και το όνομά της πρωταγωνίστησε σε αμέτρητα άρθρα που αφορούσαν τόσο την υπόθεση όσο και παράπλευρες απώλειες -μία από αυτές είναι η φιλία της με την Taylor Swift.

Mε τη δίκη να έχει οριστεί για τον Μάρτιο του 2026, η Lively και ο Reynolds φαίνεται να έχουν αποσυρθεί προσωρινά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτόν τον μήνα, ωστόσο, ο 48χρονος ηθοποιός βρέθηκε στο προσκήνιο, συμμετέχοντας σε μια εθνική περιοδεία για την προώθηση του νέου του ντοκιμαντέρ, John Candy: I Like Me.

Το ντοκιμαντέρ του 2025, σε σκηνοθεσία του Colin Hanks, αποτίει φόρο τιμής στον Καναδό ηθοποιό, με τη συμμετοχή πολλών διάσημων προσώπων, όπως οι Steve Martin, Eugene Levy και Catherine O'Hara.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του Reynolds για την προώθηση της ταινίας, θυμήθηκε πώς κατάφερε να πείσει τον Bill Murray να συμμετάσχει, εξηγώντας στο κοινό του State Theatre New Jersey στο New Brunswick ότι ήταν μια μακρά διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Reynolds θυμήθηκε ότι πήρε τον αριθμό του Murray από "έναν φίλο ενός φίλου ενός φίλου" και αναπαράστησε το φωνητικό του μήνυμα για το κοινό.

"Γεια σου Bill, είμαι ο Ryan Reynolds. Κάνω ένα ντοκιμαντέρ για τον John Candy", υποδύθηκε.. "Ελπίζω να μπορέσω να σε ρωτήσω μερικές ερωτήσεις. Θα έρθω να σε βρω, θα κάνω ό,τι χρειαστεί".

"Περίεργο, πηγαίνω σε μια γκαλά και σπάνια πηγαίνω σε επίσημες εκδηλώσεις", συνέχισε σύμφωνα με πληροφορίες. "Είμαι εκεί με τη γυναίκα μου και ετοιμαζόμαστε να μπούμε, όταν το τηλέφωνό μου χτυπάει και το κοιτάζω. Λέει Bill Murray και λέω: 'Bill Murray'".

"Εκείνη λέει: 'Πρέπει να πάμε μέσα!'", συνέχισε ο Ryan Reynolds ο οποίος θυμήθηκε ότι απάντησε με μία βωμολοχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανέκδοτη ιστορία προκάλεσε το γέλιο του κοινού. Ωστόσο, από τη στιγμή που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με πολλούς να την επικρίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"Δεν είναι αστείο", έγραψε κάποιος σε ένα σχόλιο. Ένας άλλος θαυμαστής σχολίασε: "Δεν είναι σωστό. Και το γεγονός ότι θεωρεί αστείο να το μοιραστεί είναι ανησυχητικό".