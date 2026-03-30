Kate Middleton | Ποια γυναίκα που της είναι απαραίτητη θα την εγκαταλείψει σύντομα;

Χωρίς αυτήν, ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton θα περνούσαν δύσκολα. Για πάνω από δέκα χρόνια, ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειάς τους, απαραίτητη στην καθημερινότητά τους, αλλά σύντομα θα μπορούσε να τους εγκαταλείψει. Ο λόγος για τη Maria Teresa Turrión Borrallo, την Ισπανίδα νταντά του 12χρονου George, της 10χρονης Charlotte και του 7χρονου Louis, των τριών παιδιών του βασιλικού ζευγαριού.

H Maria Teresa Turrión Borrallo έγινε μέλος του προσωπικού του ζευγαριού το 2014 όταν ο George ήταν ακόμα μωρό. Ακολούθησαν δύο ακόμη μωρά, η Charlotte και ο Louis και αυτή η νταντά, που εκπαιδεύτηκε στο φημισμένο Norland College, ήταν μαζί τους σε όλα τα σημαντικά στάδια της παιδικής τους ηλικίας.

H απαραίτητη γυναίκα στη ζωή του William και της Kate

Διακριτική και αξιοσημείωτα αποτελεσματική, ένας τέλειος συνδυασμός ευγένειας και πειθαρχίας, στις 24 Μαρτίου, η 54χρονη Maria Teresa Turrión Borrallo έλαβε ένα έγκριτο βραβείο, το Βασιλικό Βικτωριανό Μετάλλιο, σε αναγνώριση της προσφοράς της στη βασιλική οικογένεια. Της απονεμήθηκε προσωπικά από τον πρίγκιπα William σε μια ιδιωτική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Windsor. Μια συμβολική χειρονομία και ένα σημάδι σεβασμού... για μια οικονόμο που μπορεί σύντομα να συνταξιοδοτηθεί.

Γιατί να μιλάμε τώρα για μια πιθανή αποχώρηση; Απλούστατα επειδή... τα παιδιά μεγαλώνουν. Η Maria Teresa είναι νταντά που ειδικεύεται στην πρώιμη παιδική ηλικία, δηλαδή μέχρι την ηλικία των 8 ετών και ο πρίγκιπας Louis θα φτάσει σε αυτή την ηλικία στις 23 Απριλίου. Και επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πρίγκιπας George, ο οποίος θα γίνει 13 ετών τον Ιούλιο, θα μπορούσε σύντομα να πάει σε οικοτροφείο.

Νταντάδες που γίνονται μέρος της οικογένειας για πάντα

Αν η Maria Teresa εγκατέλειπε τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας, πιθανότατα δεν θα ήταν μια καθαρή ρήξη. Παραδοσιακά, οι δεσμοί με τις πρώην νταντάδες παραμένουν πολύ ισχυροί, σχεδόν οικογενειακοί. Η Tiggy Legge-Bourke, η οποία φρόντισε τον William και τον Harry όταν ο Κάρολος και η Diana χώρισαν, παρέμεινε μαζί τους μέχρι το 1999.

Η Tiggy, προσκλήθηκε στον γάμο του Ηarry και της Meghan το 2018 και το ζευγάρι την επέλεξε επίσης να είναι νονά του πρώτου τους παιδιού, του Archie. Ο ίδιος ο βασιλιάς Κάρολος εξακολουθεί να επικοινωνεί με τη "δεύτερη μητέρα" του, τη Mabel Anderson, γνωστή ως Mipsy, η οποία γιόρτασε τα 100α γενέθλιά της τον περασμένο Φεβρουάριο και την οποία επισκέφθηκε για την περίσταση!