Follow us

Search

Charlene του Μονακό | Το σπάνιο διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων που επιλέγει να μην φοράει

Το διαμαντένιο μονόπετρο αξίας 65.000$ της Πριγκίπισσας που κρατά μακριά από τα φλας

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΙΣΜΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ 30-03-2026
Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images/Ideal Image

Η Πριγκίπισσα Charlene του Μονακό διαθέτει ένα αμύθητης αξίας δαχτυλίδι αρραβώνων σε pear cut, που σπάνια φοράει. Παρά την ιστορική και συναισθηματική του αξία, η Charlene προτιμά την κομψότητα και την απλότητα, που της χαρίζουν συνήθως πιο απλά κοσμήματα όπως η χρυσή βέρα του γάμου της.

Ο Πρίγκιπας Αλβέρτος έκανε πρόταση γάμου στην Πριγκίπισσα Charlene το 2010 με ένα δαχτυλίδι αρραβώνων με διαμάντια αμύθητης αξίας σε σχήμα pear cut. Ωστόσο, η Πριγκίπισσα Charlene του Μονακό το φοράει μόνο σε εξαιρετικά επίσημες περιστάσεις.

Η πρώην Ολυμπιονίκης και ο Πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2000, αλλά άρχισαν να βγαίνουν πέντε χρόνια αργότερα. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε στο Paris Match τον Αύγουστο του 2024, δεν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά όταν συναντήθηκαν στο διεθνές μίτινγκ κολύμβησης Mare Nostrum στο Μονακό.

"Δεν ξέρω αν ερωτευτήκαμε τότε", είπε. "Μετά από εκείνη τη συνάντηση, δεν είδα ξανά την Charlene για αρκετά χρόνια".

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Ιούνιο του 2010, μετά την πρόταση του Αλβέρτου με ένα δαχτυλίδι αρραβώνων, σχεδιασμένο από τον οίκο Repossi. Παντρεύτηκαν έναν χρόνο αργότερα με τελετές τεσσάρων ημερών, περιλαμβάνοντας πολιτικό και θρησκευτικό γάμο.

Το δαχτυλίδι αρραβώνων της Charlene εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 65.000 δολάρια, γεγονός που το τοποθετεί ανάμεσα στα 25 ακριβότερα βασιλικά δαχτυλίδια αρραβώνων, σύμφωνα με το InStyle. Η πεθερά της, Grace Kelly, είχε ένα δαχτυλίδι 10,48 καρατίων, εκτιμώμενης αξίας περίπου 38,8 εκατομμυρίων δολαρίων σήμερα.

Ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε στις 1 Ιουλίου 2011 στην αυλή του παλατιού στο Μονακό. Η Charlene φορούσε ένα λευκό φόρεμα Armani με μακρύ πέπλο και ουρά, ενώ ο πρίγκιπας Αλβέρτος την κρεμ στολή της φρουράς, Compagnie des Carabiniers du Prince. Ο γάμος ήταν μια εντυπωσιακή γιορτή για όλο το Μονακό με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα και πενταόροφη τούρτα.

Η Charlene έχει φωτογραφηθεί να φοράει το δαχτυλίδι αρραβώνων σε επίσημες δημόσιες εκδηλώσεις, όπως την Εθνική Ημέρα του Μονακό. Ωστόσο, συχνά δεν φοράει κοσμήματα ή επιλέγει μόνο τη βέρα της. Οι βέρες του ζευγαριού είναι φτιαγμένες από λευκό χρυσό 18 καρατίων, σχεδιασμένες από τον οίκο Cartier.

Tags

Latest

Andrea Casiraghi | Για ποιον λόγο έχει απαρνηθεί το Μονακό ο γιος της Καρολίνας του Ανόβερου;
NEWS

Mansion 1930: Όταν η ιστορία συναντά τη σύγχρονη αισθητική
LIFESTYLE & HOMES

Πριγκίπισσα Leonor & Infanta Sofia | Πού θα γιορτάσουν το Πάσχα οι κόρες της βασίλισσας Letizia;
NEWS

Το μοντέρνο "Old Money" σύνολο της Gwyneth Paltrow με navy ταγέρ
NEWS

"Πολύ φθηνότερο από τη Μύκονο": Το κοσμοπολίτικο ελληνικό νησί που εξυμνούν τώρα οι Γάλλοι
LIFESTYLE & HOMES

Αποκάλυψη: "O πρίγκιπας Φίλιππος διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας 8 χρόνια πριν από το τέλος του"
NEWS

Η Nina Flohr σε πόζα που θα ζήλευε και η Heidi στις Ελβετικές Άλπεις
NEWS

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε αν σκέφτεστε να δοκιμάσετε τα lip fillers
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το κομψό shirtdress είναι το ρούχο που θα ορίσει τις εμφανίσεις σας το Πάσχα του 2026
NEWS

Best of Network

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Πώς συνδέονται με μειωμένη γονιμότητα και βραδύτερη πρώιμη ανάπτυξη των εμβρύων

Τι να φορέσω αύριο; 5 &quot;άχαστα&quot; λουκ για κάθε μέρα στο γραφείο

ΙΟΒΕ: Πρόκληση για οικονομία, επιχειρήσεις και νοικοκυριά το ιδιωτικό χρέος- Στο 164% του ΑΕΠ το γ&#39; τρίμηνο 2025

Corvette Grand Sport X: Υβριδικό supercar με V8 και 721 ίππους

Τι νέο βλέπουμε στους κινηματογράφους από αυτή την Πέμπτη

3 οικονομικά προϊόντα που θα σου χαρίσουν τέλεια φρύδια

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Η δερμάτινη φούστα από τη Massimo Dutti που θα φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ

ΔΝΤ: Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την ενέργεια, το εμπόριο και τις χρηματοπιστωτικές αγορές - Παγκόσμιο το σοκ αλλά ασύμμετρο

