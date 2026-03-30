Charlene του Μονακό | Το σπάνιο διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων που επιλέγει να μην φοράει

Ο Πρίγκιπας Αλβέρτος έκανε πρόταση γάμου στην Πριγκίπισσα Charlene το 2010 με ένα δαχτυλίδι αρραβώνων με διαμάντια αμύθητης αξίας σε σχήμα pear cut. Ωστόσο, η Πριγκίπισσα Charlene του Μονακό το φοράει μόνο σε εξαιρετικά επίσημες περιστάσεις.

Η πρώην Ολυμπιονίκης και ο Πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2000, αλλά άρχισαν να βγαίνουν πέντε χρόνια αργότερα. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε στο Paris Match τον Αύγουστο του 2024, δεν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά όταν συναντήθηκαν στο διεθνές μίτινγκ κολύμβησης Mare Nostrum στο Μονακό.

"Δεν ξέρω αν ερωτευτήκαμε τότε", είπε. "Μετά από εκείνη τη συνάντηση, δεν είδα ξανά την Charlene για αρκετά χρόνια".

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Ιούνιο του 2010, μετά την πρόταση του Αλβέρτου με ένα δαχτυλίδι αρραβώνων, σχεδιασμένο από τον οίκο Repossi. Παντρεύτηκαν έναν χρόνο αργότερα με τελετές τεσσάρων ημερών, περιλαμβάνοντας πολιτικό και θρησκευτικό γάμο.

Το δαχτυλίδι αρραβώνων της Charlene εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 65.000 δολάρια, γεγονός που το τοποθετεί ανάμεσα στα 25 ακριβότερα βασιλικά δαχτυλίδια αρραβώνων, σύμφωνα με το InStyle. Η πεθερά της, Grace Kelly, είχε ένα δαχτυλίδι 10,48 καρατίων, εκτιμώμενης αξίας περίπου 38,8 εκατομμυρίων δολαρίων σήμερα.

Ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε στις 1 Ιουλίου 2011 στην αυλή του παλατιού στο Μονακό. Η Charlene φορούσε ένα λευκό φόρεμα Armani με μακρύ πέπλο και ουρά, ενώ ο πρίγκιπας Αλβέρτος την κρεμ στολή της φρουράς, Compagnie des Carabiniers du Prince. Ο γάμος ήταν μια εντυπωσιακή γιορτή για όλο το Μονακό με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα και πενταόροφη τούρτα.

Η Charlene έχει φωτογραφηθεί να φοράει το δαχτυλίδι αρραβώνων σε επίσημες δημόσιες εκδηλώσεις, όπως την Εθνική Ημέρα του Μονακό. Ωστόσο, συχνά δεν φοράει κοσμήματα ή επιλέγει μόνο τη βέρα της. Οι βέρες του ζευγαριού είναι φτιαγμένες από λευκό χρυσό 18 καρατίων, σχεδιασμένες από τον οίκο Cartier.