Πριγκίπισσα Gabriella | Ποιο προνόμιο που δεν είχε η γιαγιά της, Grace Kelly, εκμεταλλεύτηκε στη συνάντησή της με τον Πάπα Λέοντα;

Η συνάντηση της κόρης της Charlene του Μονακό με τον Πάπα Λέοντα συζητήθηκε αρκετά στα διεθνή μέσα για συγκεκριμένο λόγο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
29-03-2026
Τον Πάπα Λέοντα υποδέχθηκαν στο Μονακό το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου ο πρίγκιπας Αλβέρτος και η οικογένεια Grimaldi. Τον πρίγκιπα του Μονακό συνόδευσε η σύζυγός του, πριγκίπισσα Charlene, αλλά και τα δίδυμα παιδιά τους, Jacques και  Gabriella, η οποία, όπως τα γαλλικά μέσα υποστηρίζουν, χρησιμοποίησε ένα προνόμιο που η διάσημη γιαγιά της, Grace Kelly, δεν είχε ποτέ.  

Όπως συγκεκριμένα αναφέρει το Royal Center, ένα από τα σημαντικότερα μέσα ενημέρωσης και παρατήρησης των βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης, η εγγονή της πριγκίπισσας Grace, η πριγκίπισσα Gabriella του Μονακό, έκανε χρήση ενός προνόμιο που η διάσημη γιαγιά της δεν είχε ποτέ.

Κατά τη συνάντησή της με τον Πάπα Λέοντα XIV στο Μονακό, η νεαρή πριγκίπισσα και η μητέρα της, η πριγκίπισσα Charlene, αξιοποίησαν μία παλιά και ελάχιστα γνωστή βασιλική παράδοση, γνωστή ως "προνόμιο του λευκού".

Πρόκειται για την ειδική τιμή που απονέμεται σε ορισμένες γυναίκες της βασιλικής οικογένειας να φορούν λευκά ρούχα παρουσία του Πάπα, αντί για τα μαύρα που συνήθως φοριούνται. Το "privilège du blanc" ή "προνόμιο του λευκού" συμβολίζει την αγνότητα και την αθωότητα των καθολικών ηγεμόνων και θεωρείται δώρο του Βατικανού προς τους καθολικούς ηγεμόνες που παρέμειναν πιστοί στο θρήσκευμα τους ανά τους αιώνες.

Το "προνόμιο του λευκού" μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από βασίλισσα ή πριγκίπισσα που ανήκει σε καθολική βασιλική οικογένεια. Το Μονακό έχει τον Καθολικισμό ως κρατική θρησκεία. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, το "προνόμιο του λευκού" για τις πριγκίπισσες της χώρας αποτελεί μια νέα παράδοση. Όταν η πριγκίπισσα Charlene φόρεσε λευκά ρούχα για να συναντήσει τον Πάπα Βενέδικτο XVI το 2013, το Βατικανό εξέδωσε δήλωση διευκρινίζοντας ότι της είχε επιτραπεί να το πράξει. 

Για την χθεσινή περίσταση, η εντεκάχρονη πριγκίπισσα Gabriella φόρεσε ένα κομψό λευκό παλτό, τηρώντας τον κανόνα που θέλει το "προνόμιο του λευκού" να ισχύει και για τις κόρες των πριγκιπισσών που το δικαιούνται. 

