Rory Kennedy | Κι όμως η ξαδέλφη του JFK Jr παντρεύτηκε στην Ελλάδα 1 μήνα μετά την αεροπορική τραγωδία

Η 17η Ιουλίου 1999 υποτίθεται ότι θα ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της Rory Kennedy. Ωστόσο, αυτή η ημερομηνία θα τη στοίχειωνε για πάντα. Mε αφορμή την τεράστια επιτυχία της σειράς φαινόμενο Love Story, έρχεται ξανά στο φως η τραγική ιστορία της Rory Kennedy. Είναι η ξαδέλφη του John F. Kennedy Jr στης οποίας τον γάμο ταξίδευε ο ίδιος και η Carolyn Bessette, πριν από τον τραγικό θάνατό τους σε αεροπορικό δυστύχημα.

Η Rory Kennedy ήταν έτοιμη να παντρευτεί στο Hyannis Port, τον Mark Bailey, περιτριγυρισμένη από τα πολλά μέλη της οικογένειάς της. Ωστόσο, η κόρη του πρώην Γενικού Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Robert F. Kennedy και της Ethel Kennedy δεν περίμενε ότι "η κατάρα των Kennedy" θα χτυπούσε αυτή την πολύ ξεχωριστή ημέρα. Εκείνο το βράδυ, στις 9:41 μ.μ., στα ανοικτά των ακτών του Martha’s Vineyard, το αεροπλάνο που μετέφερε τον JFK Jr, τη σύζυγό του, Carolyn Bessette, και την αδερφή της, Lauren συνετρίβη στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το διάσημο ζευγάρι ταξίδευε στον γάμο της εξαδέλφης του JFK Jr. και είχε προγραμματίσει μια στάση στο Martha's Vineyard για να αφήσει τη Lauren. Στις 2:15 π.μ. στις 17 Ιουλίου 1999, βλέποντας ότι το αεροπλάνο δεν είχε φτάσει ακόμα στον χώρο του γάμου, η οικογένεια Kennedy ειδοποίησε την Ακτοφυλακή. Ξεκίνησε μια επιχείρηση έρευνας και οι σοροί των τριών θυμάτων ανακτήθηκαν το απόγευμα της 21ης ​​Ιουλίου.

Ο γάμος στην Ελλάδα στην έπαυλη του Βαρδή Βαρδινογιάννη

Δεν δημοσιεύθηκαν ποτέ φωτογραφίες τους με κοστούμια και λευκά φορέματα από εκείνη την τραγική ημέρα. Δημοσιεύτηκε μόνο μία φωτογραφία, που τραβήχτηκε από φωτογράφο της Boston Globe. Σε αυτήν, η Rory περπατάει σε μια προβλήτα κατά μήκος της παραλίας μπροστά από το συγκρότημα κατοικιών Kennedy, στην αγκαλιά του μέλλοντα συζύγου της, όπως ανέφερε η Washington Post εκείνη την εποχή. Τελικά το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης στις 2 Αυγούστου του ίδιου έτους στην Ελλάδα.

Ο γάμος έγινε σε κλειστό κύκλο στην έπαυλη του Βαρδή Βαρδινογιάννη στην Εκάλη, λίγο μετά τον τραγικό θάνατο του ξαδέλφου της, JFK Jr., ο οποίος πετούσε για να παρευρεθεί στον αρχικό γάμο

Μια ζωή γεμάτη τραγωδίες

Ο θάνατος του JFK Jr. και της Carolyn Bessette δεν ήταν η πρώτη τραγωδία που σημάδεψε τη ζωή του Rory Kennedy. Στο βιβλίο του * The Kennedy Curse: Why Tragedy Has Haunted America's First Family for 150 Years * (2003), ο Edward Klein εξήγησε ότι το μικρότερο παιδί του Robert F. και της Ethel Kennedy "υπέφερε περισσότερο από την κατάρα του Kennedy από οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογένειας". Η Rory γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 1968 στην Ουάσινγκτον, το μικρότερο από 11 παιδιά. Αδελφός της είναι και ο πολιτικός Robert F. Kennedy Jr., νυν Υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών στην κυβέρνηση Donald Trump. Ενώ ήταν περιτριγυρισμένη από πολλά αδέλφια και μια στοργική μητέρα, δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα της.

H Rory Kennedy με τη μητέρα της Ethel.

Πράγματι, έξι μήνες πριν από τη γέννησή της, όταν η Ethel ήταν τριών μηνών έγκυος, η Rory Kennedy βίωσε την πρώτη της τραγωδία: τη δολοφονία του πατέρα της. Στις 5 Ιουνίου 1968, ενώ υπηρετούσε ως γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών και υποψήφιος στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για την προεδρία, Robert F. Kennedy πυροβολήθηκε θανάσιμα. "Επειδή δολοφονήθηκε πριν γεννηθώ, δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να δω το πρόσωπο του πατέρα μου και ούτε εκείνος είχε την ευκαιρία να δει το δικό μου", έγραψε μεταξύ άλλων η Rory σε δοκίμιο που δημοσιεύτηκε στους New York Times τον Σεπτέμβριο του 2021, στο οποίο εξέφρασε την αντίθεσή της στην αποφυλάκιση υπό όρους του άνδρα που διέπραξε τη δολοφονία.

Δύο τραγικές απώλειες

Τα παιδικά χρόνια της Rory δεν ήταν καθόλου εύκολα. Σε πολύ νεαρή ηλικία, σημαδεύτηκε από δύο οικογενειακές τραγωδίες. Στα 15 της, αντιμετώπισε τον θάνατο του αδελφού της, David, του τέταρτου παιδιού της οικογένειας, ο οποίος ήταν τότε 28 ετών. Πολύ κοντά στον πατέρα του, επηρεάστηκε βαθιά από τη δολοφονία του πατέρα του και στράφηκε στα ναρκωτικά. Παρά τις αρκετές προσπάθειες απεξάρτησης, ο αδελφός της υπέκυψε σε υπερβολική δόση κοκαΐνης στις 25 Απριλίου 1984.

Χρόνια αργότερα, και δύο χρόνια πριν από το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα που σκότωσε τον JFK Jr. και την Carolyn Bessette , η μικρότερη από τα αδέλφια, τότε 29 ετών, απολάμβανε διακοπές στο Άσπεν με την οικογένειά της. Στις 31 Δεκεμβρίου 1997, όλη η οικογένεια έπαιζε ποδόσφαιρο. Αλλά η τραγωδία χτύπησε, διαλύοντας το χαρούμενο απόγευμα. Γύρω στις 4:15 μ.μ., ο Michael Kennedy, το έκτο παιδί, έπεσε σε ένα δέντρο χωρίς να φορά κράνος ή άλλο προστατευτικό εξοπλισμό. Η Rory προσπάθησε να βοηθήσει τον αδελφό της, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ και τεχνητή αναπνοή στόμα με στόμα. Παρά τις προσπάθειες της αδερφής του και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ο Michael Kennedy πέθανε στις 31 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 39 ετών.