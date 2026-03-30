Η Nina Flohr σε πόζα που θα ζήλευε και η Heidi στις Ελβετικές Άλπεις

Μια νέα ανάρτηση έκανε η Nina Flohr στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με αφορμή την έλευση της άνοιξης.

Σε μια νέα πόζα στην εξοχή που θα ζήλευε και η γνωστή ηρωίδα των παιδικών βιβλίων, Heidi, η Nina Flohr κάθεται σε ένα λιβάδι γεμάτο πολύχρωμα λουλούδια, όπως νάρκισσοι και υάκινθοι. Με μια μπεζ maxi φούστα σε στυλ safari, η σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες δείχνει χαρούμενη μέσα σε ένα ανοιξιάτικο και ηλιόλουστο τοπίο πιθανότατα στις Άλπεις που είναι άλλωστε κι ένας από τους πιο αγαπημένους του προορισμούς.

Ο Ελβετός πατέρας της, Thomas Flohr, άλλωστε διατηρεί στο Σεν Μόριτζ μια εντυπωσιακή επταώροφη έπαυλη, γνωστή ως Ches’Aivla. Το σπίτι αυτό, χτισμένο στην πλαγιά του βουνού Suvretta, είναι εμπνευσμένο από τις ταινίες του James Bond και αποτελεί το σημείο αναφοράς της οικογένειας στις Άλπεις.

Η Nina Flohr μοιράζεται συχνά στιγμές από τις Άλπεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από πεζοπορίες και ορειβασία με τον σύζυγό της στις ελβετικές κορυφές. Παρά τις διεθνείς της δραστηριότητες (Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Μοζαμβίκη), οι Άλπεις παραμένουν η σταθερή της βάση στην Ευρώπη.

Όσο για τη νέα της φωτογραφία στα social media; Το στιγμιότυπο αυτό αυτή έρχεται μετά από μια μεγάλη αλλαγή στην οποία προχώρησε η ίδια πριν από λίγες μέρες και αφορά στη νέα της υπογραφή.

Η Nina Flohr ρίχνει τους τόνους

Να θυμίσουμε πως πέρυσι, η επιχειρηματίας και σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες προχώρησε σε μία κίνηση η οποία προκάλεσε απορία στην αρχή και στη συνέχεια ορισμένα αρνητικά σχόλια τόσο από ένα μέρος των διαδικτυακών της ακόλουθων όσο και από εγχώρια μέσα ενημέρωσης. Η επιχειρηματίας είχε υπογράψει το δημοσιευμένο έγγραφο ως "πριγκίπισσα Nina της Ελλάδας", έναν τίτλο που δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά δημόσια, λίγες μόλις ημέρες μετά την απόκτηση του επιθέτου Ντε Γκρες από όλα τα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι αυτή η μετριασμένη μεν αρνητική δε δημοσιότητα, ώθησε την επιχειρηματία σε μία αλλαγή. Στην ανασκόπηση του Kisawa Sanctuary, η οποία δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες, η Nina Flohr υπογράφει απλά ως Nina, αφαιρώντας κάθε τίτλο που δεν σχετίζεται με την επαγγελματική της δραστηριότητα.

H Nina Flohr είναι η μοναχοκόρη του Ελβετού δισεκατομμυριούχου Thomas Flohr, ιδρυτή της αεροπορικής εταιρείας πολυτελείας VistaJet. Η μητέρα της, Katharina Flohr, υπήρξε διευθύντρια δημιουργικού σε μεγάλους οίκους (όπως ο Fabergé) και περιοδικά μόδας.

Πλέον εργάζεται ως καλλιτεχνική διευθύντρια (Creative Director) στη VistaJet. Παράλληλα, ίδρυσε το Kisawa Sanctuary, ένα πολυτελές οικολογικό θέρετρο και ερευνητικό κέντρο θαλάσσιας ζωής στο νησί Benguerra της Μοζαμβίκης.