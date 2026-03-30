Πριγκίπισσα Leonor & Infanta Sofia | Πού θα γιορτάσουν το Πάσχα οι κόρες της βασίλισσας Letizia;

Η έλευση των διακοπών του Πάσχα των Καθολικών αλλάζει και την ατζέντα των βασιλικών οίκων της Ευρώπης. Όσο αφορά στην Ισπανία, η βασίλισσα Letizia ετοιμάζεται να γιορτάσει το Πάσχα με την οικογένειά της και τις δύο κόρες της.

Το πασχαλινό πλάνο της ισπανικής βασιλικής οικογένειας

Πιο συγκεκριμένα, η Infanta Sofia θα βρίσκεται στη Μαδρίτη από τις 3 έως τις 12 Απριλίου ενώ η πριγκίπισσα Leonor βρίσκεται στο παλάτι Zarzuela από την περασμένη Παρασκευή. Μάλιστα, η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να επιστρέψει στα μαθήματα στην Ακαδημία Γενικής Αεροπορίας στο Σαν Χαβιέρ της Μούρθια δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από το Βασιλικό Οίκο. Ως εκ τούτου, η βασίλισσα της Ισπανίας και οι 2 κόρες της σχεδιάζουν να περάσουν μαζί λίγες μέρες, χωρίς καμία υποχρέωση να παραστούν σε επίσημες εκδηλώσεις.

Για ακόμη μια φορά η βασιλική οικογένεια κρατά ει απόλυτη μυστικότητα όσο αφορά το μέρος των πασχαλινών διακοπών της. Είναι κατανοητό ότι αυτή η απαίτηση για ιδιωτικότητα πηγάζει από την επιθυμία της βασίλισσας Letizia και του βασιλιά Felipe να παρέχουν στις κόρες τους πολύτιμη ιδιωτικότητα.

Οι βασίλισσα Letizia, πριγκίπισσα Leonor και Infanta Sofia τον Ιούλιο του 2025 στην Palma de Mallorca. (Getty Images)

Όλη η βασιλική οικογένεια βρίσκεται στο παλάτι Zarzuela

Πέρυσι, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, η βασίλισσα Letizia και ο βασιλιάς Felipe αποφάσισαν να απολαύσουν την παρέα της Infanta Sofia στην ιδιωτικότητα του παλατιού Zarzuela. H πριγκίπισσα Leonor βρισκόταν επίσης στο εκπαιδευτικό πλοίο Juan Sebastián de Elcano. Φέτος, ωστόσο, όλη η οικογένεια βρίσκεται στο παλάτι.

Δεν είναι σαφές ποια πόλη ή κωμόπολη θα φιλοξενήσει τη βασιλική οικογένεια φέτος τη Μεγάλη Εβδομάδα. Το πιο πιθανό είναι ότι ο βασιλιάς Felipe, η βασίλισσα Letizia και οι κόρες τους δεν θα επιλέξουν τοποθεσίες και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Φαίνεται λογικό να θέλουν να επικεντρωθούν σε μικρότερες πομπές, αλλά σε εκείνες με βαθιά πνευματική σημασία.

Η βασίλισσα Σοφία και οι κόρες της στη Μούρθια

Φέτος, η βασίλισα Σοφία θα περάσει το πρώτο της Πάσχα χωρίς την αδελφή της Ειρήνη που έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο.

Η επίτιμη βασίλισσα θα συνοδεύεται από τις κόρες της Infantas Elena και Cristina κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Το πρόγραμμά τους θα περιλαμβάνει λίγες μέρες στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα και ένα ταξίδι στη Μούρθια. Εκεί η επίτιμη βασίλισσα και οι κόρες της θα παρακολουθήσουν δύο από τις πιο σημαντικές λιτανείες του θρησκευτικού ημερολογίου: Το Paso del Silencio y Santísimo Cristo de los Mineros της νύχτας της Cofradía της Καλιφόρνια την Πέμπτη. και το Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno ευρέως γνωστό ως "los Salzillos", τη Μεγάλη Παρασκευή στην πρωτεύουσα της Μούρθια.