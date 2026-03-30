Πριγκίπισσα Leonor & Infanta Sofia | Πού θα γιορτάσουν το Πάσχα οι κόρες της βασίλισσας Letizia;

Οι διακοπές του Πάσχα έχουν έρθει για τους Καθολικούς.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
30-03-2026
Η έλευση των διακοπών του Πάσχα των Καθολικών αλλάζει και την ατζέντα των βασιλικών οίκων της Ευρώπης. Όσο αφορά στην Ισπανία, η βασίλισσα Letizia ετοιμάζεται να γιορτάσει το Πάσχα με την οικογένειά της και τις δύο κόρες της. 

Το πασχαλινό πλάνο της ισπανικής βασιλικής οικογένειας

Πιο συγκεκριμένα, η Infanta Sofia θα βρίσκεται στη Μαδρίτη από τις 3 έως τις 12 Απριλίου ενώ η πριγκίπισσα Leonor βρίσκεται στο παλάτι Zarzuela από την περασμένη Παρασκευή. Μάλιστα, η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να επιστρέψει στα μαθήματα στην Ακαδημία Γενικής Αεροπορίας στο Σαν Χαβιέρ της Μούρθια δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από το Βασιλικό Οίκο. Ως εκ τούτου, η βασίλισσα της Ισπανίας και οι 2 κόρες της σχεδιάζουν να περάσουν μαζί λίγες μέρες, χωρίς καμία υποχρέωση να παραστούν σε επίσημες εκδηλώσεις. 

Για ακόμη μια φορά η βασιλική οικογένεια κρατά ει απόλυτη μυστικότητα όσο αφορά το μέρος των πασχαλινών διακοπών της. Είναι κατανοητό ότι αυτή η απαίτηση για ιδιωτικότητα πηγάζει από την επιθυμία της βασίλισσας Letizia και του βασιλιά Felipe να παρέχουν στις κόρες τους πολύτιμη ιδιωτικότητα. 

Οι βασίλισσα Letizia, πριγκίπισσα Leonor και Infanta Sofia τον Ιούλιο του 2025 στην Palma de Mallorca. (Getty Images) 

Όλη η βασιλική οικογένεια βρίσκεται στο παλάτι Zarzuela

Πέρυσι, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, η βασίλισσα Letizia και ο βασιλιάς Felipe αποφάσισαν να απολαύσουν την παρέα της Infanta Sofia στην ιδιωτικότητα του παλατιού Zarzuela. H πριγκίπισσα Leonor βρισκόταν επίσης στο εκπαιδευτικό πλοίο Juan Sebastián de Elcano. Φέτος, ωστόσο, όλη η οικογένεια βρίσκεται στο παλάτι.

Δεν είναι σαφές ποια πόλη ή κωμόπολη θα φιλοξενήσει τη βασιλική οικογένεια φέτος τη Μεγάλη Εβδομάδα. Το πιο πιθανό είναι ότι ο βασιλιάς Felipe, η βασίλισσα Letizia και οι κόρες τους δεν θα επιλέξουν τοποθεσίες και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Φαίνεται λογικό να θέλουν να επικεντρωθούν σε μικρότερες πομπές, αλλά σε εκείνες με βαθιά πνευματική σημασία.

Η βασίλισσα Σοφία και οι κόρες της στη Μούρθια

Φέτος, η βασίλισα Σοφία θα περάσει το πρώτο της Πάσχα χωρίς την αδελφή της Ειρήνη που έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο.

Σοφία της Ισπανίας | Για ποιον λόγο θα επιστρέψει στην Ελλάδα;

Η επίτιμη βασίλισσα θα συνοδεύεται από τις κόρες της Infantas Elena και Cristina κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Το πρόγραμμά τους θα περιλαμβάνει λίγες μέρες στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα και ένα ταξίδι στη Μούρθια. Εκεί η επίτιμη βασίλισσα και οι κόρες της θα παρακολουθήσουν δύο από τις πιο σημαντικές λιτανείες του θρησκευτικού ημερολογίου: Το Paso del Silencio y Santísimo Cristo de los Mineros της νύχτας της Cofradía της Καλιφόρνια την Πέμπτη. και το Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno ευρέως γνωστό ως "los Salzillos", τη Μεγάλη Παρασκευή στην πρωτεύουσα της Μούρθια.

Ποιο αγαπημένο κόσμημα της Σοφίας της Ισπανίας δεν θα φορέσει ποτέ η βασίλισσα Letizia

Andrea Casiraghi | Για ποιον λόγο έχει απαρνηθεί το Μονακό ο γιος της Καρολίνας του Ανόβερου;
NEWS

Andrea Casiraghi | Για ποιον λόγο έχει απαρνηθεί το Μονακό ο γιος της Καρολίνας του Ανόβερου;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Mansion 1930: Όταν η ιστορία συναντά τη σύγχρονη αισθητική
LIFESTYLE & HOMES

Mansion 1930: Όταν η ιστορία συναντά τη σύγχρονη αισθητική

ΓΡΑΦΕΙ: ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΓΚΑ
Το μοντέρνο "Old Money" σύνολο της Gwyneth Paltrow με navy ταγέρ
NEWS

Το μοντέρνο "Old Money" σύνολο της Gwyneth Paltrow με navy ταγέρ

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
"Πολύ φθηνότερο από τη Μύκονο": Το κοσμοπολίτικο ελληνικό νησί που εξυμνούν τώρα οι Γάλλοι
LIFESTYLE & HOMES

"Πολύ φθηνότερο από τη Μύκονο": Το κοσμοπολίτικο ελληνικό νησί που εξυμνούν τώρα οι Γάλλοι

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Αποκάλυψη: "O πρίγκιπας Φίλιππος διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας 8 χρόνια πριν από το τέλος του"
NEWS

Αποκάλυψη: "O πρίγκιπας Φίλιππος διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας 8 χρόνια πριν από το τέλος του"

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Η Nina Flohr σε πόζα που θα ζήλευε και η Heidi στις Ελβετικές Άλπεις
NEWS

Η Nina Flohr σε πόζα που θα ζήλευε και η Heidi στις Ελβετικές Άλπεις

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε αν σκέφτεστε να δοκιμάσετε τα lip fillers
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε αν σκέφτεστε να δοκιμάσετε τα lip fillers

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Αυτό το κομψό shirtdress είναι το ρούχο που θα ορίσει τις εμφανίσεις σας το Πάσχα του 2026
NEWS

Αυτό το κομψό shirtdress είναι το ρούχο που θα ορίσει τις εμφανίσεις σας το Πάσχα του 2026

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ

ΙΟΒΕ: Πρόκληση για οικονομία, επιχειρήσεις και νοικοκυριά το ιδιωτικό χρέος- Στο 164% του ΑΕΠ το γ' τρίμηνο 2025

Οι πατεράδες απαιτείται να περνούν χρόνο με τα παιδιά τους

Θαυματουργό Κολλαγόνο | Οι μάσκες προσώπου που θα μεταμορφώσουν την επιδερμίδα σου

Ζωγράφου: Αυτός είναι ο 54χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο της μάνας του και της αδελφής του

ΔΝΤ: Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την ενέργεια, το εμπόριο και τις χρηματοπιστωτικές αγορές - Παγκόσμιο το σοκ αλλά ασύμμετρο

3 οικονομικά προϊόντα που θα σου χαρίσουν τέλεια φρύδια

Αυτές είναι οι πιο λαμπρές προτάσεις για το Πάσχα 2026

Τι να φορέσω αύριο; 5 "άχαστα" λουκ για κάθε μέρα στο γραφείο

Μαίρη Συνατσάκη | Το ρομαντικό μανικιούρ της που θα θέλεις να αντιγράψεις αμέσως