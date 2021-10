James Michael Tyler | Πέθανε ο Gunther από τα Φιλαράκια

Πέθανε ο James Michael Tyler, o ηθοποιός που υποδυόταν τον Gunther στα Φιλάρια σε ηλικία 59 ετών. Ο αγαπητός ηθοποιός έχασε την μάχη με τον καρκίνο.

Ο σταρ έφυγε από τη ζωή την Κυριακή μετά από μάχη που έδινε στο 4ο στάδιο του καρκίνου του προστάτη. Όπως είχε αποκαλύψει τον περασμένο Ιούνιο είχε ξεκινήσει θεραπεία το 2018.

Ως Gunther, ο συμπαθητικός αλλά περίεργος ιδιοκτήτης του Central Perk που ήταν κρυφά ερωτευμένος με την Rachel, πρωταγωνίστησε στο πλευρό της Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, David Schwimmer και Matthew Perry για 10 χρόνια.

"Αντιμετωπίζω αυτή τη διάγνωση τα τελευταία τρία χρόνια. Είναι στο 4ο στάδιο τώρα. Οπότε κάποια στιγμή θα με νικήσει” είχε πει στην εκπομπή Today την εποχή που έκανε χημειοθεραπείες.

Ο ηθοποιός είχε δει βελτίωση μετά από μια θεραπεία που έκανε αλλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας η κατάσταση χειροτέρεψε προχωρώντας στη σπονδυλική του στήλη και αφήνοντάς τον παράλυτο από τη μέση και κάτω.

Ο Tyler είχε εμφανιστεί κατά τη διάρκεια του reunion των Friends μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, λέγοντας αργότερα πως "Ήθελα να είμαι μέρος του reunion και αρχικά θα ήμουν εκεί για να πάρω μέρος στον εορτασμό. Ήταν γλυκόπικρο, αλήθεια. Ήμουν πολύ χαρούμενος που με συμπεριέλαβαν. Ήταν απόφασή μου να μην πάω εκεί και να εμφανιστώ μέσω Zoom, γιατί δεν ήθελα να χαλάσω το κέφι. Δεν ήθελα να πάω και να πω 'ο Gunther έχει καρκίνο'”.

Εκτός από τα Φιλαράκια, ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί και σε άλλες τηλεοπτικές σειρές όπως τα Sabrina The Teenage Witch, Scrubs και Modern Music, ενώ πρωταγωνιστούσε και σε δύο ταινίες μικρού μήκους, το The Gesture and the Word και Processing.

