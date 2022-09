11 ηθοποιοί που έχουν υποδυθεί τη βασίλισσα Ελισάβετ

Υπάρχουν τουλάχιστον 100 ταινίες και σειρές στις οποίες δεκάδες ηθοποιοί πήραν το ρίσκο να ενσαρκώσουν τη βασίλισσα Ελισάβετ. Είτε με δραματική ή χιουμοριστική προσέγγιση, κάθε ηθοποιός προσπάθησε να προσεγγίσει τον ρόλο με σεβασμό, δίνοντας τη δική του ερμηνεία για το πώς πίστευε πως ήταν στην πραγματικότητα η μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου. Και κάποιες από αυτές ήταν αναμφίβολα εύστοχες, αν σκεφτούμε πως δεν επρόκειτο για ένα εύκολο task, παρά περισσότερο για μία πρόκληση.

1. Helen Mirren

Η ηθοποιός παρέδωσε μία αποθεωτική ερμηνεία στην ταινία "The Queen" του 2006, για την οποία κέρδισε όσκαρ Α' γυναικείου ρόλου. Ειδικότερα, τα γεγονότα ακολουθούν τη βασίλισσα Ελισάβετ ύστερα από την είδηση του θανάτου της πριγκίπισσας Diana.

2. Claire Foy

Η Βρετανίδα ηθοποιός αποτέλεσε την έκπληξη, αφού στους δύο κύκλους της σειράς "The Crown" κέρδισε διθυραμβικές κριτικές για τον τρόπο που υποδύθηκε τη βασίλισσα Ελισάβετ στα νεότερα χρόνια της βασιλείας της.

3. Emma Thompson

Ακόμα κι αν δεν είναι τόσο γνωστή η ερμηνεία της, η ηθοποιός υποδύθηκε τη βασίλισσα Ελισάβετ το 2012 σε ένα επεισόδιο της σειράς Playhouse Presents.

4. Olivia Colman

Μετά τον ρόλο της ως βασίλισσα Άννα, η βραβευμένη με όσκαρ ηθοποιός, πήρε τη σκυτάλη από την Claire Foy, ερμηνεύοντας τον ρόλο της βασίλισσας Ελισάβετ σε μεγαλύτερη ηλικία στη σειρά "The Crown".

5. Freya Wilson

Η ταινία "The King's Speech" για την οποία ο Colin Firth κέρδισε όσκαρ Α'ανδρικού ρόλου, ακολουθούσε τη ζωή του πατέρα της βασίλισσας Ελισάβετ και τη δυσκολία του στην άρθρωση μέχρι να εκφωνήσει τον πρώτο του λόγο ως βασιλιάς. Σε ορισμένες σκηνές, λοιπόν, παρακολουθήσαμε τη βασίλισσα Ελισάβετ σε παιδική ηλικία, την οποία υποδύθηκε η τότε 11χρονη Freya Wilson.

6. Verity Russell

Αλλά και η ερμηνεία της μικρής Russell ήταν πολύ εύστοχη, ενώ η ομοιότητά της με τη μονάρχη ήταν εκπληκτική σε νεαρή ηλικία, στη σειρά "The Crown".

7. Sarah Gadon

Μία πιο ανάλαφρη εκδοχή της βασίλισσας Ελισάβετ παρακολουθήσαμε στην ταινία "A Royal Night Out", όπου η πρωταγωνίστρια υποδύεται την αρχηγό του κράτους, πριν αναλάβει τον θρόνο, όταν ήταν έφηβη και γεμάτη πάθος για ζωή.

8. Jeanette Charles

Η ηθοποιός είναι γνωστή για τον ρόλο της ως βασίλισσα Ελισάβετ, τον οποίο έχει ερμηνεύσει παραπάνω από μία φορές, στις ταινίες "Austin Powers in Goldmember" και "Naked Gun: From the Files of Police Squad!".

9. Jane Alexander

Η ηθοποιός ανέλαβε να παίξει τον ρόλο της βασίλισσας Ελισάβετ στην ταινία "William & Catherine: A Royal Romance", στην οποία παρακολουθήσαμε το ειδύλλιο της Kate Middleton με τον πρίγκιπα William.

10. Maggie Sullivun

Η ηθοποιός έχει ενσαρκώσει τον ρόλο της Ελισάβετ τρεις φορές στη σειρά ταινιών για τη Meghan Markle και τον πρίγκιπα Harry, της οποίας η τελευταία έκανε πρεμιέρα λίγους μήνες νωρίτερα.

11. Imelda Staunton

Ακόμα κι αν δεν είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ακόμα την Staunton να μπαίνει στον ρόλο , οι πρώτες φωτογραφίες από τη σειρά επιβεβαιώνουν πως η ηθοποιός πρόκειται να παραδώσει μία εξαιρετική ερμηνεία στους 2 τελευταίους κύκλους της σειράς " The Crown".