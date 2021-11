Γιατί η Nancy Sinatra χαρακτήρισε τον Elvis Presley "τον πιο αστείο και τον πιο σοβαρό άντρα" που γνώρισε ποτέ;

H Nancy Sinatra μπορεί να είναι ευρέως γνωστή ως τραγουδίστρια- ποιος δεν ξέρει την μεγάλη επιτυχία της 'These Boots Are Made For Walking'- αλλά είχε κάνει καριέρα και στη μεγάλη οθόνη.

Η star είχε συνεργαστεί, μάλιστα, με τον καλό της φίλο Elvis Presley στην ταινία του 1968 'Speedway', στην οποία ο βασιλιάς του ροκ εν ρολ υποδυόταν τον οδηγό αυτοκινήτων ταχύτητας κι εκείνη την κοπέλα του που του άρεσε.

Μιλώντας για την καριέρα της και τη ζωή της στο περιοδικό People, η 81χρονη σήμερα κόρη του Frank Sinatra θυμήθηκε την εποχή που συνεργαζόταν με τον Presley που είχε πεθάνει σε ηλικία 42 ετών το 1977. "Ξέρω πως ήταν ο πιο αστείος και πιθανόν και ο πιο σοβαρός άνθρωπος που ήξερα. Δύο άνθρωποι σε έναν. Με έκανε να γελάω τόσο πολύ. Και την ίδια στιγμή μου τηλεφωνούσε αργά τη νύχτα για να συζητήσουμε για το γκέτο και την ανησυχία του για τους ανθρώπους που μένουν στο γκέτο”. "Δεν ξέρω αν αυτό είναι μια έκπληξη” είπε η Sinatra αλλά εξήγησε ότι "οι άνθρωποι που ακολουθούν τη ζωή του μάλλον γνωρίζουν την ευαισθησία του”.

Η Sinatra είχε γίνει γνωστή το 1960 όταν έκανε το ντεμπούτο της σε μια τηλεοπτική εκπομπή που εμφανιζόταν ο πατέρα της για να ερμηνεύσει το "These Boots Are Made for Walkin” και όπως λέει "ο πατέρας μου ήταν πολύ υποστηρικτικός. Υπήρχε μια εποχή που έβγαινε στη σκηνή κι έλεγε 'Γεια σας, είμαι ο πατέρας της Nancy', γιατί ήταν περήφανος για όσα μου συνέβαιναν”.

Η 81χρονη τραγουδίστρια είναι μητέρα δύο παιδιών, της 45χρονης Amanda και της 47χρονης A.J. που απέκτησε με τον δεύτερο σύζυγό της Hugh Lambert. Στην πορεία της καριέρας της κυκλοφόρησε 17 άλμπουμ ενώ συμμετείχε και σε αρκετές ταινίες. "Είμαι ευλογημένη που είμαι εδώ τόσο καιρό” είπε και τόνισε πω "εάν μπορώ να βοηθώ τους ανθρώπους, αυτό θα ήταν σπουδαίο. Υποθέτω η εμπειρία μου μετράει ως τέτοια”.