Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis | Οι συμπρωταγωνίστριες του Chris Noth παίρνουν ξεκάθαρη θέση μετά τις καταγγελίες εναντίον του

H Sarah Jessica Parker, η Cynthia Nixon και η Kristin Davis πήραν ξεκάθαρη θέση μετά τις κατηγορίες εναντίον του συμπρωταγωνιστή τους στο 'Sex and the City' και το 'And Just Like That' για σεξουαλική επίθεση.

Οι τρεις ηθοποιοί δημοσίευσαν μια κοινή ανακοίνωση στα social media που έγραφε ότι επαινούν τις γυναίκες που βρήκαν το θάρρος να πουν την αλήθεια: "Είμαστε πολύ λυπημένες που ακούσαμε τις κατηγορίες εναντίον του Chris Noth. Υποστηρίζουμε τις γυναίκες που βγήκαν μπροστά και μοιράστηκαν τις τραυματικές εμπειρίες τους. Ξέρουμε ότι πρέπει να είναι κάτι δύσκολο και τις επαινούμε για αυτό”.

Οι τρεις σταρ συνυπέγραψαν την ανακοίνωση και πήραν ξεκάθαρη θέση υποστηρίζοντας τα θύματα του τηλεοπτικού Mr.Big μετά από δύο καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση το 2004 και το 2015 από δύο γυναίκες αλλά και μια τρίτη που ακολούθησε.

Ο Chris Noth από την πλευρά του αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες χαρακτηρίζοντάς τις ψευδείς και δηλώνοντας ότι οι συνευρέσεις του με τις καταγγέλλουσες ήταν συναινετικές: "Αυτές οι ιστορίες θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πριν 30 χρόνια ή πριν 30 μέρες, το όχι σημαίνει πάντα όχι, αυτή είναι μια γραμμή που δεν περνάω ποτέ”.

Πηγή: MadameFigaro.gr