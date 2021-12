And Just Like That | Η αλλαγή στο σενάριο μετά τον θάνατο του Willie Garson

O Willie Garson, ο ηθοποιός που υποδυόταν τον Stanford στο Sex and the City, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών τον περασμένο Σεπτέμβριο βυθίζοντας σε θλίψη τους φίλους του και το καστ της νέας σειράς And Just Like That.

Οι συντελεστές της σειράς του HBO είχαν δηλώσει πως δεν θα συμπεριλάβουν στο σενάριο της σειράς τον θάνατό του, όμως χρειάστηκαν να κάνουν κάποιες αλλαγές για να δικαιολογήσουν την απουσία του από τη σειρά.

Ο Stanford συμμετείχε στα τρία πρώτα επεισόδια του ‘And Just Like That’ όμως όχι και στο τέταρτο. Οι σεναριογράφοι, λοιπόν, αποφάσισαν να αλλάξουν λίγο το σενάριο και να προστεθούν κάποιες νέες σκηνές που δικαιολογούν την απουσία του Stanford από την καθημερινότητα της Carrie ενώ πενθεί τον χαμό του Mr.Big.

