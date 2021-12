And Just Like That | To συγκινητικό βίντεο του HBO με τις πρωταγωνίστριες να μιλούν για το revival του 'Sex and the City'

Το HBO έδωσε τη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο με τις πρωταγωνίστριες του ‘And Just Like That’ να συζητούν για το revival της δημοφιλής σειράς 'Sex and the City'.

Η Sarah Jessica Parker, η Cynthia Nixon και η Kristin Davis συζήτησαν μπροστά στην κάμερα για την απόφασή τους να επιστρέψουν στους ρόλους που αγάπησαν ενώ μας έδωσαν και μια γεύση από τα παρασκήνια της σειράς.

Η Davis αποκάλυψε ότι όταν ο Michael Patrick King της τηλεφώνησε για να συζητήσουν την ιδέα για τη νέα σειρά, σχεδόν της έπεσε το ακουστικό από τον ενθουσιασμό της, ενώ η Cynthia Nixon είπε πως "φυσικά όλοι ήμασταν ενθουσιασμένοι και φοβισμένοι" με την Parker να προσθέτει πως όλα έμοιαζαν οικεία αμέσως.

Η Nixon, μάλιστα, είπε πως η πρώτη μέρα που συναντήθηκαν για να διαβάσουν μαζί το σενάριο ήταν μέσα στις καλύτερες δέκα στιγμές της ζωής της. Όπως είπε η Parker, τα πρώτα γυρίσματα ήταν μοναδικά γιατί ξεκίνησαν με σκηνές της Davis, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ σε όλες της σεζόν του Sex and the City.

