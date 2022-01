Mark Ronson | Ο διάσημος DJ και παραγωγός κάνει νέα καριέρα ως brand Ambassador του οίκου Audemars Piguet

O διεθνούς φήμης Βρετανοαμερικανός DJ, στιχουργός και παραγωγός δίσκων Mark Ronson ανακοινώθηκε ως ο νέος Brand Ambassador του Ελβετικού οίκου Υψηλής Ωρολογοποιίας Audemars Piguet. Συνεχίζοντας τη μακροχρόνια σχέση που διατηρεί ο οίκος με τη μουσική, η συνεργασία αυτή υπόσχεται πολλές εκπλήξεις στο προσεχές διάστημα. Η μη συμβατική και ανεξάρτητη μουσική προσέγγιση του Mark Ronson αντηχεί έντονα με την ταυτότητα της Audemars Piguet.

Ο Ronson γοητευμένος από τη μαγεία της μουσικής από νεαρή ηλικία, έκανε το ντεμπούτο του ως DJ στα τέλη της δεκαετίας του ’90 στη Νέα Υόρκη, και κέρδισε το κοινό με τη μίξη των ήχων της funk, hip-hop και rock μουσικής. Το 2003 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ "Here Comes The Fuzz” αλλά το άλμπουμ με τίτλο "Version” το 2007 ήταν αυτό που τον εκτόξευσε στην κορυφή της παγκόσμιας σκηνής. Σήμερα, ο παγκοσμίου φήμης DJ και παραγωγός, μετράει στο ενεργητικό του ένα βραβείο Όσκαρ, μία Χρυσή Σφαίρα και επτά βραβεία Grammy.

Έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως η Lady Gaga, η Miley Cyrus, η Adele και η Amy Winehouse. Ανάμεσα στα βραβεία Grammy που έχει κερδίσει, είναι αυτό του "Παραγωγού της Χρονιάς" για το άλμπουμ "Back to Black” της Amy Winehouse, και του "Δίσκου της Χρονιάς" για τη συνεργασία του με τον Bruno Mars στο "Uptown Funk". To 2018, κέρδισε το βραβείο Όσκαρ για τη συμμετοχή του στη δημιουργία του τραγουδιού "Shallow” της ταινίας "A Star is Born”, με πρωταγωνιστές την Lady Gaga και τον Bradley Cooper.

Το 2021, ο Mark ήταν συμπαραγωγός και παρουσιαστής της αναγνωρισμένης σειράς ντοκιμαντέρ της Apple TV+ με τίτλο "Watch the Sound with Mark Ronson”, που δημιουργήθηκε από τον Morgan Neville. Η σειρά εξερεύνησε τη δημιουργική διαδικασία και το ρόλο που παίζει η τεχνολογία στη μουσική καινοτομία. Παράλληλα, παρουσίασε τις δύο πρώτες σεζόν του επιτυχημένου podcast "Fader Uncovered”, όπου κάθε επεισόδιο φιλοξενεί συζητήσεις των πιο επιδραστικών μουσικών του κόσμου γύρω από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της μουσικής και της τέχνης.

Η συνεργασία της Audemars Piguet με τον Mark Ronson συγκαταλέγεται στο μουσικό πρόγραμμα του οίκου που ξεκίνησε το 2019, και μέσα από αυτό προάγει εκ βαθέων συζητήσεις μεταξύ καλλιτεχνών, προσκαλώντας την κοινότητα του brand να ζήσει μοναδικές συναντήσεις γεμάτες συναισθήματα. Ως Brand Ambassador, ο Mark Ronson καλείται να συνοδεύσει την Audemars Piguet στην αποστολή της να οδηγεί το ανθρώπινο ταλέντο προκειμένου να αγγίξει τις καρδιές των ανθρώπων, μια αποστολή που αντηχεί στην ταλαντούχα κοινότητα των καλλιτεχνών που ο οίκος υποστηρίζει και ενισχύει στο Vallée de Joux από το 1875.

Η Audemars Piguet είναι η παλαιότερη εταιρεία κατασκευής ρολογιών υψηλής ωρολογοποιίας που βρίσκεται ακόμα στα χέρια των ιδρυτικών οικογενειών της (Audemars και Piguet). Με έδρα το Le Brassus από το 1875, η εταιρεία έχει καλλιεργήσει γενιές ταλαντούχων τεχνιτών, αναπτύσσοντας συνεχώς νέες δεξιότητες και τεχνικές και διευρύνοντας το savoir-faire για να καθορίσουν τάσεις που ξεπερνούν τους κανόνες. Στο Vallée de Joux, στην καρδιά της ελβετικής Jura, η Audemars Piguet δημιούργησε πολλά αριστουργήματα, που μαρτυρούν το προγονικό savoir-faire και το πνεύμα της αναζήτησης. Καθώς μοιράζεται το πάθος της με τους λάτρεις του ρολογιού ανά τον κόσμο, μέσα από τη γλώσσα των συναισθημάτων, η Audemars Piguet έχει δημιουργήσει μια εμπνευσμένη κοινότητα ανταλλαγής δημιουργικών πρακτικών.