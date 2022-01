The Gilded Age | Τα πραγματικά σκάνδαλα της Χρυσής Εποχής της Νέας Υόρκης στα οποία βασίστηκε η σειρά

Η νέα σειρά του HBO Max "The Gilded Age" που έκανε πρεμιέρα μέσα στην εβδομάδα αφηγείται τις ιστορίες πλούσιων και διάσημων οικογενειών του Μανχάταν και τα δολοπλόκα σενάρια στα οποία λάμβαναν μέρος, όπως και τα πάρτι που διοργάνωναν και τα σκάνδαλα που έβγαιναν στη φόρα. Ο δημιουργός Julian Fellowes, ο οποίος βρίσκεται επίσης πίσω από το Downton Abbey, φαίνεται πως έχει απεικονίσει με τον καλύτερο τρόπο την εποχή εκείνη, όμως όπως εξηγούν τα πραγματικά γεγονότα, τα σκάνδαλα που πράγματι συνέβησαν ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Η δολοφονία του αρχιτέκτονα της Αψίδας της Πλατείας Washington

Ο Stanford White είναι υπεύθυνος για τα πιο αξιοσημείωτα κτίρια και αξιοθέατα στη Νέα Υόρκη και ήταν ένας από τους γνωστότερους επιφανείς ανθρώπους της εποχής. Η δολοφονία του διάσημου αρχιτέκτονα, όμως, το 1906 σόκαρε την ελίτ του Μανχάταν, αφού συνέβη σε δημόσιο χώρο και πιο συγκεκριμένα στο θέατρο. Ο Harry Kendall Thaw, κληρονόμος του σιδηροδρόμου της Πενσιλβανίας, ήταν εκείνος που πυροβόλησε ξαφνικά τον αρχιτέκτονα, φωνάζοντας πως κατέστρεψε την 21 ετών σύζυγό του, Evelyn Nesbit. Πιο συγκεκριμένα, η Nesbit είχε εξομολογηθεί στον αγαπημένο της πως όταν ήταν ανήλικη, ο White την είχε προσεγγίσει και την είχε βιάσει, αφού τη νάρκωσε στο στούντιό του. Ύστερα από το παράδοξο για την εποχή έγκλημα, ο Thaw καταδικάστηκε σε φυλάκιση σε νοσοκομείο, ενώ η Nesbit απέκτησε μία επιτυχημένη καριέρα στον βουβό κινηματογράφο.

H Evelyn Nesbit

Ο πιο σνομπ socialite της Νέας Υόρκης

Θα μπορούσε να είχε εφεύρει τον όρο σνομπ, αφού ο Samuel Ward McAllister ήταν εκείνος που αποφάσιζε ποιος άξιζε να βρίσκεται στην κοινωνική σκηνή του Μανχάταν. Ειδικότερα, είχε επινοήσει μία λίστα που λεγόταν "The Four Hundred", η οποία δημοσιευόταν στους New York Times και περιελάμβανε όλους εκείνους που ανήκαν στη δική του, νέα κοινωνική τάξη, η οποία φυσικά ήταν η ανώτερη απ'όλες. Στην ουσία, ο ίδιος ήταν βαθιά ελιτιστής και έδινε σημασία μόνο σε εκείνους που προέρχονταν από αριστοκρατικές οικογένειες. Μάλιστα, ο χαρακτήρας του McAllister εμφανίζεται και στη σειρά, τον οποίο υποδύεται ο Nathan Lane. Δυστυχώς για εκείνον, η πτώση του ήρθε όταν εξέδωσε ένα βιβλίο στο οποίο ξεμπρόστιαζε τα μυστικά των πιο διάσημων socialites, χωρίς φυσικά να τους ονοματίζει. Όλοι όμως καταλάβαιναν σε ποιους αναφερόταν.

Η γυναίκα που κατάφερε να διεισδύσει στην καλή κοινωνία

Αν και η Alva Vanderbilt και ο σύζυγός της είχαν μια αμύθητη περιουσία χάρη στις οικογενειακές επιχειρήσεις του τελευταίου στη ναυτιλία, η αριστοκρατική τάξη δεν μπορούσε να τους δεχθεί, καθώς τότε ο τομέας αυτός δεν είχε καμία αίγλη. Συνεπώς, το ζευγάρι δε λάμβανε ποτέ προσκλήσεις για τα πάρτι της καλής κοινωνίας. Μέχρι που η Alva Vanderbilt έφτιαξε ένα παλάτι που θύμιζε γαλλική αναγεννησιακή έπαυλη στην 5η Λεωφόρο, την οποία ονόμασε "The Petit Chateau" και κάλεσε περίπου 700 καλεσμένους σε ένα πάρτι, για το οποίο θα μιλούσαν όλοι. Όταν πολλοί ήταν εκείνοι που δεν έλαβαν πρόσκληση και άνηκαν στη σεβάσμια καλή κοινωνία, αναγκάστηκαν να δεχθούν την Vanderbilt στον κύκλο τους, με την ίδια να επιτυγχάνει τον σκοπό της. Αργότερα, όμως, η ίδια αποφάσισε να πάρει διαζύγιο από τον σύζυγό της όταν κατάλαβε ότι την απατάει, κάτι που μέχρι τότε δεν έχαιρε εκτίμησης. Τότε, ήταν που η Vanderbilt θεωρήθηκε ξανά απόκληρη από τις κυρίες της αριστοκρατίας. Όμως, δεν το έβαλε κάτω και προχώρησε σε δεύτερο γάμο με τον επιφανή πολιτικό, Olivier Hazard Perry Beaumont, ενώ πάντρεψε την κόρη της με τον δούκα του Marlborough, της βρετανικής αριστοκρατίας. Επιπλέον, η Vanderbilt υποστήριξε τα δικαίωματα των γυναικών όπως για παράδειγμα το δικαίωμα της ψήφου και ηγήθηκε του Εθνικού Γυναικείου Κόμματος. Μάλιστα, το 2016 ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Barack Obama, αναγνώρισε το σπίτι που εκείνη είχε αγοράσει για το κίνημα ως εθνικό μνημείο.