Damian Lewis | Η συγκινητική αφιέρωση για τον θάνατο της συζύγου του, Helen McCrory

Ο Damian Lewis τίμησε την σύζυγό του, τη διάσημη ηθοποιό Helen McCrory που είχε φύγει από τη ζωή τον περασμένο Απρίλη σε ηλικία 52 ετών μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Ο ηθοποιός έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη θεατρική σκηνή μετά την απώλεια της συζύγου του με αφορμή το ‘A Poet for Every Day of the Year’ στο Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου. Ο 50χρονος σταρ διάβασε ένα ποίημα και αναφέρθηκε στον "κεραυνό" της McCrory.

"Ένας άνθρωπος που ο κεραυνός του δεν θα έκλεβαν τον κεραυνό ήταν η Helen McCrory. Μπορούσες να προσπαθήσεις αλλά δεν θα λειτουργούσε" είπε στο κοινό της εκδήλωσης που ήταν αφιερωμένη στην McCrory.

H Helen McCrory είχε γίνει γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίας Harry Potter και το Peaky Blinders. Είχε γνωρίσει τον Lewis στις πρόβες της θεατρικής παράστασης ‘Five Gold Rings’ το 2003 και πέντε χρόνια αργότερα παντρεύτηκαν. Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, την 15χρονη Manon και τον 14χρονο Gulliver.

Μετά τον θάνατο της McCrory, ο ηθοποιός είχε γράψει ένα συγκινητικό άρθρο στους Sunday Times για τη σύζυγό του: "Πολλοί άνθρωποι έχουν μιλήσει για την καριέρα της και πολλοί θα το κάνουν, οπότε το αφήνω εκεί γιατί συμβαίνουν δύο πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ένα ξέσπασμα πένθους και σοκ και μια γιορτή της Helen McCrory της ηθοποιού και του ανθρώπου. Και για αυτή θέλω να μιλήσω".

Όπως είχε γράψει ο ηθοποιός "η Helen ήταν ακόμα πιο υπέροχος άνθρωπος από ό,τι ήταν ηθοποιός. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τους ανθρώπους. Έλεγε ότι την ενδιαφέρει περισσότερο με τον ποιον είναι μαζί από το που είναι. Έζησε με αρχές την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία. Ότι πρέπει να βγάζεις αυτά τα πράγματα στον κόσμο για να κάνεις τους ανθρώπους να νιώσουν καλύτερα".

Ο Lewis είχε γράψει πως "δεν είχα γνωρίσει κανέναν που να απολαμβάνει τη ζωή όσο εκείνη. Η ικανότητά της να είναι παρούσα και να απολαμβάνει τη στιγμή ενέπνεε. Την ενδιέφερε να κοιτάει έξω όχι μέσα. Για αυτό μπορούσε να φωτίζει το φως της τόσο δυνατά στους άλλους. Ήδη μου λείπει".