BAFTA 2022 | Η βρετανική Ακαδημία με πρόεδρο τον πρίγκιπα William δεν έδωσε καμιά υποψηφιότητα στην ταινία 'Spencer' για την πριγκίπισσα Diana

Η βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης με επικεφαλής τον πρίγκιπα William δεν έδωσε καμιά υποψηφιότητα στην ταινία 'Spencer' για την πριγκίπισσα Diana.

Η ταινία που θεωρείται φαβορί για υποψηφιότητες στις πιο σημαντικές διοργανώσεις βραβείων σε Αμερική και Ηνωμένο Βασίλειο, δεν αναγνώρισε καν την υπέροχη ερμηνεία της Kristen Stewart στον ρόλο της Diana που κέρδισε εξαιρετικές κριτικές από τους κριτικούς κινηματογράφου.

Ο πρίγκιπας William είναι πρόεδρος της Ακαδημίας από το 2010 και συνηθίζει να παραβρίσκεται μαζί με τη σύζυγό του, Kate Middleton, στις τελετές απονομής των βραβείων, εκτός από το 2021 εξαιτίας της περιόδου πένθους που περνούσε η βασιλική οικογένεια μετά τον θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου που ήταν και ο πρώτος πρόεδρος της Ακαδημίας.

Ο δούκας του Cambridge επισκέφτηκε τα γραφεία των BAFTA στο Λονδίνο για να μιλήσει με τους υπεύθυνους σχετικά με το πως η νέα γενιά εξελίσσει μια επαγγελματική πορεία στις τέχνες και στη βιομηχανία του θεάματος. Ο William δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για την ταινία 'Spencer' ενώ παλιότερα είχε απαντήσει ότι δεν έχει δει – τόσο εκείνος ούτε κάποιο άλλο μέλος της βασιλικής οικογένειας- τη σειρά 'The Crown'.

Οι υποψηφιότητες των BAFTA φέτος έκρυβαν κάποιες εκπλήξεις, αφού το 'No Time To Die' δεν πήρε υποψηφιότητες στις περισσότερες κατηγορίες. Το 'Dune' προπορεύτηκε με 11 υποψηφιότητες, ενώ ακολούθησαν το 'Power of the Dog' με 8, το 'Belfast' με έξι και η νέα ταινία James Bond με 5 υποιψηφιότητες.

Η Lady Gaga πήρε τη δεύτερη υποψηφιότητά της από τη βρετανική Ακαδημία για τον ρόλο της στο 'House of Gucci' μαζί με την Joanna Scanlan ("After Love”), την Emilia Jones ("Coda) την ηθοποιό από τη Νορβηγία, Renate Reinsve, που πρωταγωνιστεί στο "The Worst Person in the World”. Ο Benedict Cumberbatch είναι υποψήφιος στην κατηγορία Α' ανδρικού ρόλου για το 'The Power of the Dog', μαζί με τον Stephen Graham, τον Adeel Akhtar ("Ali & Ava”), τον Mahershala Ali ("Swan Song”), τον Leonardo DiCaprio ("Don’t Look Up”), αλλά και τον Will Smith που πήρε την πρώτη υποψηφιότητά του στα BAFTA για το "King Richard.”