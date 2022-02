Kirk Douglas | Ο γάμος με την "πιο δύσκολη γυναίκα", Anne Buydens, που κράτησε 65 χρόνια

O Kirk Douglas υπήρξε ο απόλυτος σταρ του Hollywood. Ο σωματότυπός του, η γοητεία του αλλά και το ταλέντο του τον έκαναν αμέσως τον αγαπημένο ηθοποιό των Αμερικανών. Ο Kirk είχε πολλές συντρόφους παρά το γεγονός ότι ήταν παντρεμένος με την Anne Buydens, μια γυναίκα που- όπως έχει πει- τον προκαλούσε και τον εντυπωσίαζε, αλλά ήταν και "η πιο δύσκολη γυναίκα” που είχε γνωρίσει. Ο ηθοποιός παρέμεινε παντρεμένος μαζί της επί 65 χρόνια μέχρι τον θάνατό του, και όπως είχε πει για πολλούς μήνες εκείνη τον απέρριπτε.

Η γνωριμία τους

Ο Kirk γνώρισε την Buydens το 1953 αλλά η πρώτη τους συνάντηση δεν πήγε όπως περίμενε εκείνος. Όπως είχαν γράψει στο βιβλίο τους 'Kirk and Anne: Letters of Love and a Lifetime in Hollywood', ο σταρ τότε ήταν διαζευγμένος – είχε χωρίσει με την Diana Dill πριν δύο χρόνια. Την ημέρα που τη γνώρισε, του δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι είναι απαίσια: "Ήταν απαίσια. Ήταν η πιο δύσκολη γυναίκα που είχα γνωρίσει ποτέ. Εννοώ, εγώ ήμουν σταρ του σινεμά. Και την κάλεσα σε δείπνο και εκείνη μου είπε 'ευχαριστώ πολύ, αλλά είμαι πολύ κουρασμένη”.

Η Buydens είχε πει στο βιβλίο ότι εκείνη τον είχε συναντήσει για δουλειά, καθώς ο ηθοποιός έψαχνε για έναν υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων που να μιλάει ξένες γλώσσες. Όταν εκείνος έδειξε ενδιαφέρον -πέραν του επαγγελματικού- εκείνη αρνήθηκε. Η συμπεριφορά της είχε σοκάρει τον σταρ και τελικά την προσέλαβε και προσπάθησε αρχικά να έχει μια πλατωνική σχέση μαζί της.

Εκείνος σταμάτησε να προσπαθεί να την εντυπωσιάσει αλλά κατά βάθος ήταν αποφασισμένος να την κερδίσει. Τελικά τα πράγματα έγιναν πιο θερμά μεταξύ τους, παρά το γεγονός ότι ο Kirk είχε ήδη αρραβωνιαστεί μια άλλη γυναίκα. Όπως είχε πει ο σταρ, η Buydens δεν έμοιαζε με καμία άλλη γυναίκα που είχε γνωρίσει και ακύρωσε τον αρραβώνα.

Ο γάμος

Ο Kirk και η Buydens παντρεύτηκαν ένα χρόνο μετά την πρώτη τους γνωριμία κι αμέσως καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί το 1955. Τα πράτω χρόνια δεν ήταν ευχάριστα καθώς η Buydens βίωνε καταθλιπτικές περιόδους ενώ ο σύζυγός της έλειπε από το σπίτι για δουλειά και προσπαθούσε να κρατά επαφή μαζί του γράφοντάς του γράμματα. Ταυτόχρονα, το ζευγάρι είχε οικονομικά προβλήματα καθώς ο οικονομικός σύμβουλος του ηθοποιού είχε κάνει κακή διαχείριση της περιουσίας του με αποτέλεσμα να μείνει ουσιαστικά απένταρος. Τελικά, η Buydens ανέλαβε τα οικονομικά του σπιτιού και βοήθησε τον Kirk να επενδύσει τα έσοδά του ώστε να φτιάξει μια περιουσία.

Οι απιστίες του σταρ

Μπορεί η Buydens να ήταν η άγκυρα που χρειαζόταν ο Douglas και να είχαν φτιάξει μια όμορφη οικογένεια με τους δύο γιους τους, Eric και Peter, όμως τα προβλήματα δεν έλειπαν από τη σχέση τους καθώς ο ηθοποιός ήταν αρκετά άπιστος.

Ο σταρ είχε πολλές ερωμένες και μάλιστα η Buydens γνώριζε για τις περισσότερες από αυτές αφού εκείνος δεν προσπαθούσε καν να το κρύψει, "Ως Ευρωπαία καταλάβαινα ότι ήταν μη ρεαλιστικό να περιμένω απόλυτη πίστη σε ένα γάμο”, είχε γράψει στο βιβλίο τους, μια δήλωση που σήμερα ακούγεται αντισυμβατική. Η ίδια πίστευε ότι αυτή η αντιμετώπιση που είχε, τους επέτρεψε να αφήσουν την αγάπη τους να ανθίσει μέσα στα χρόνια.

Παρά τα προβλήματα με τις απιστίες, το ζευγάρι παρέμεινε παντρεμένο για 65 χρόνια με τον Kirk να πεθαίνει τον Φεβρουάριο του 2020 και την Buydens να φεύγει ένα χρόνο μετά, τον Απρίλιο του 2021.