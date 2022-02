Candace Bushnell | Ο εξωφρενικός μισθος που έπαιρνε η συγγραφέας του Sex and the City στα '90s

Πώς η Carrie Bradshaw μπορούσε να μένει στο West Village της Νέας Υόρκης και συγχρόνως να αγοράζει συνεχώς ρούχα και παπούτσια μεγάλων οίκων, βασιζόμενη στον μισθό μίας αρθρογράφου στήλης; Αυτή ήταν η απορία αρκετών από εμάς, που αμφιβάλλαμε για το αν στην πραγματικότητα θα μπορούσε να έχει κάποιος αυτή τη δουλειά και να κάνει μία τόσο πολυτελή ζωή. Αρκετές δεκαετίες αργότερα, η συγγραφέας του βιβλίου Sex and the City και alter ego της πρωταγωνίστριας, Candace Bushnell, μάς έλυσε την απορία που για χρόνια παρέμενε αναπάντητη.

Όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο The New Yorker, όταν δούλευε ως αρθρογράφος στα '90s έβγαζε 5.000 δολάρια τον μήνα, χάρη σε μία στήλη που είχε στη Vogue. "Τη δεκαετία του 90, ήταν μια πραγματική στιγμή για τα media. Δούλευα για τη Vogue, γράφοντας τη στήλη 'People Are Talking About' και πληρωνόμουν 5000 δολάρια τον μήνα", είπε χαρακτηριστικά.

"Η Observer πλήρωνε λιγότερα, αλλά μπορούσα να τα βγάλω πέρα χάρη στη Vogue. Εννοώ πως ήταν μία εποχή που οι συγγραφείς έκλειναν μία συμφωνία με το Vanity Fair για 6 άρθρα και 250.000 δολάρια τον χρόνο. Ο κόσμος εκτιμούσε τη συγγραφή. Δεν θεωρείτο κάτι που ο καθένας μπορούσε να κάνει. Τώρα, χάρη στον υπολογιστή, ο καθένας πρέπει να το κάνει, οπότε θεωρούμε πως ο καθένας μπορεί να το κάνει", υποστήριξε η συγγραφέας για τις διαφορές που υπάρχουν από το παρελθόν μέχρι σήμερα, σε σχέση με το επάγγελμά της.

Η Bushnell έγινε γνωστή από τη στήλη Sex and the City που διατηρούσε στην εφημερίδα "The New York Observer", στην οποία βασίστηκε το βιβλίο της και η ομώνυμη σειρά, που μέχρι σήμερα αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες εκπομπές στην τηλεόραση. Εξάλλου, οι δύο ταινίες που ακολούθησαν και το πρόσφατο reboot, το αποδεικνύουν.