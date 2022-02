Tom Hardy | Η απάντηση στη δήλωση της Charlize Theron ότι τον φοβόταν στο σετ του Mad Max

Η χημεία τους στην μεγάλη οθόνη ήταν αδιαμφισβήτητη, όμως φαίνεται ότι στα παρασκήνια η σχέση τους δεν ήταν τόσο καλή. Η Charlize Theron πρόσφατα αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Mad Max: Fury Road φοβόταν υπερβολικά τον συμπρωταγωνιστή της Tom Hardy.

Η ηθοποιός που υποδυόταν την Furiosa στη ταινία του George Miller αποκάλυψε στο βιβλίο "Blood, Sweat, and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road" ότι είχε μια αντιπαράθεση με τον βρετανό ηθοποιό όταν εκείνος άργησε να πάει στο σετ σχεδόν τρεις ώρες.

Σύμφωνα με τον καμεραμάν, Mark Goellnicht, ο Hardy έγινε επιθετικός όταν η Theron τον έβρισε έξαλλη για την καθυστέρησή του. Όπως είπε, η ηθοποιός ούρλιαξε "βάλε πρόστιμο στον γαμ…. μ…100 χιλιάδες δολάρια για κάθε λεπτό που καθυστερεί το συνεργείο" κι εκείνος την πλησίασε και της είπε "τι μου είπες;" με επιθετικό τρόπο, σύμφωνα με τα λεγόμενα του καμεραμάν. "Ένιωσε απειλή και αυτό ήταν το σημείο που τα άλλαξε όλα", είπε.

Η Theron δήλωσε πως "έφτασα σε ένα σημείο που ήταν εκτός ελέγχου. Δεν ένιωθα ασφαλής" ενώ σύμφωνα με τον βοηθό κάμερας, Ricky Schamburg, ο Hardy μάλλον αποφάσισε να αργήσει επίτηδες "γιατί ήξερε ότι θα εκνεύριζε την Theron επειδή είναι επαγγελματίας και έφτανε πάντα πολύ νωρίς".

Διαβάστε περισσότερα στο MadameFigaro.gr