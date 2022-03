Revenge Dresses | Οι διάσημες που μετέτρεψαν τον σπαραγμό του χωρισμού σε fashion statement;

Μέχρι πρότινος, η πριγκίπισσα Diana δικαιωματικά θεωρούνταν η πιο iconic μορφή για να "αντιγράψει" στιλιστικά κανείς μετά από έναν χωρισμό. Οι σοφιστικέ και σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Παλατιού ενδυματολογικές επιλογές που πραγματοποίησε όντας παντρεμένη με τον πρίγκιπα Κάρολο, έδωσαν την θέση τους σε μοντέρνες προτάσεις της εποχής, οι οποίες αναδείκνυαν κολακευτικά την σιλουέτα της. Άλλωστε, η Λαίδη Di είναι πρωτοπόρος που καθιέρωσε στην γυναικεία γκαρνταρόμπα το γνωστό και μη εξαιρετέο "revenge dress", μετατρέποντας τον σπαραγμό του χωρισμού σε fashion statement.

Μαύρο, μικροσκοπικό, με ακάλυπτους ώμους και βαθύ σκίσιμο μέχρι τον μηρό, ήταν όλα όσα χρειάζονταν για να συνθέσουν το αριστουργηματικό "φόρεμα της εκδίκησης" δια χειρός της Ελληνίδας σχεδιάστριας, Christina Stambolian. Η πριγκίπισσα Diana επίλεξε να εμφανιστεί με την εν λόγω δημιουργία το καλοκαίρι του 1994, λίγες ημέρες αφότου ο πρίγκιπας Κάρολος παραδέχτηκε σε συνέντευξή του προς τον βρετανικό λαό, ότι διατηρεί σχέση με την Camilla Parker Bowles.

Η στιλιστική επιλογή της πολυαγαπημένης royal φαίνεται πως αποτέλεσε σημείο έμπνευσης για αρκετές ακόμα επώνυμες γυναίκες, οι οποίες ακολουθώντας το παράδειγμά της, πραγματοποίησαν θριαμβευτικές εξόδους από την απόγνωση του χωρισμού. Εξίσου καλά απέδειξαν, μάλιστα, ότι το revenge dress δεν είναι αναγκαία μαύρο, αλλά λευκό, με στρας ή διαφάνειες.

Πριγκίπισσα Diana

Πριν από 28 χρόνια απέδειξε πως η εκδίκηση δεν είναι απαραιτήτως ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, αλλά έχει την μορφή ενός mini black dress. Ολοκλήρωσε άψογα το "εκδικητικό" look της με μαύρες στιλέτο γόβες και μαργαριταρένιο choker με ένα επιβλητικό ζαφείρι στο κέντρο.

Mariah Carey

Η δημοφιλής τραγουδίστρια δήλωσε επιτέλους ελεύθερη από τον γάμο της με τον Tommy Mottola, με την super sexy maxi φούστα που φορούσε στα Μουσικά Βραβεία το 1997.

Selena Gomez

Ένα ακόμα little black dress έκανε το θαύμα του, με την Selena Gomez να βάζει οριστική τελεία στην δεκάμηνη σχέση της με τον The Weeknd. Ο αστικός μύθος θέλει την τραγουδίστρια με το μαύρο φόρεμα να μαγεύει εκείνη την βραδιά τον πρώην αγαπημένο της Justin Bieber.

Zoë Kravitz

Όπως έδειξε η ιστορία, δεν είναι όλα τα revenge dresses σε μαύρες αποχρώσεις ή γενικά σε χρωματιστές αποχρώσεις. Μπορεί απλώς να είναι ημιδιάφανα, αφήνοντας ακάλυπτο το χρώμα της επιδερμίδας. Κάτι τέτοιο συνέβη στην περίπτωση της Zoë Kravitz, η οποία ένα μήνα μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της με τον Karl Glusman, περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Met Gala με ένα διχτυωτό maxi φόρεμα Saint Laurent. Στο πλευρό της βρισκόταν ο Channing Tatum, όμως λίγοι πρόσεξαν το ειδύλλιο μεταξύ τους.

Elizabeth Hurley

Με μια καρφίτσα "ασφαλείας" που έφερε το logo της Versace, η Elizabeth Hurley κατάφερε να δείχνει εντυπωσιακή μέσα στην σαμπανιζέ σατέν τουαλέτα της, αποφεύγοντας κάθε ατύχημα. Η ηθοποιός διάλεξε την συγκεκριμένη δημιουργία μετά τον χωρισμό της με τον Hugh Grant το 2000.

Jennifer Lopez

Last but not least, η εκκριτική Λατίνα super star αποφάσισε να αποκαλύψει την επανασύνδεση της με τον Ben Affleck και την οριστική διάλυση του διετούς αρραβώνα της με τον Alex Rodriguez, πραγματοποιώντας ντεμπούτο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Για την περίσταση επίλεξε μια sexy λευκή τουαλέτα με βαθύ ντεκολτέ και διαμάντια Cartier να στολίζουν τον λαιμό της.