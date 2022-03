Πριγκίπισσα Diana | Η λεπτομέρεια στο νυφικό της που "τρομοκράτησε" τη σχεδιάστρια αλλά δεν πρόσεξε κανείς

Το νυφικό που είχε φορέσει η πριγκίπισσα Diana στον γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο δημοφιλή φορέματα στην ιστορία της μόδας. Σχεδιασμένο από την Elizabeth και τον David Emanuel είχε μια μεταξένια ουρά 7,5 μέτρων που έκανε την Diana να μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι καθώς περπατούσε στην εκκλησία για να συναντήσει τον Κάρολο.

Ο βασιλικός γάμος είχε μεταδοθεί τηλεοπτικά με εκατομμύρια τηλεθεατές να παρακολουθούν τη Diana με το νυφικό της ενώ καλεσμένοι ήταν πάνω από 3 χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ηγέτες, πολιτικοί, διάσημες προσωπικότητες και μέλη βασιλικών οικογενειών από όλο τον κόσμο.

Όταν εμφανίστηκε η Diana στην εκκλησία όλος ο κόσμος εντυπωσιάστηκε με το νυφικό look της, όμως η σχεδιάστρια Elizabeth Emanuel παρατήρησε μια λεπτομέρεια που την έκανε σχεδόν να λιποθυμήσει. Όπως είχε αναφέρει η σχεδιάστρια στην εκπομπή του ITV ‘ITV's Invitation to the Royal Wedding’ το 2018 όταν είδε το τελικό look του φορέματος τρομοκρατήθηκε εξαιτίας του υφάσματος.

"Γνωρίζαμε ότι θα έκανε λίγη τσάκιση αλλά όταν την είδα να φτάνει στον καθεδρικό του St Paul και είδαμε πόσο τσαλακωμένο ήταν ένιωσα ότι θα λιποθυμήσω", είπε η σχεδιάστρια κι εξήγησε ότι "τρομοκρατήθηκα, αλήθεια, γιατί ήταν πολύ τσαλακωμένο. Ήταν πολύ περισσότερο από ό,τι περιμέναμε".

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το γεγονός ότι η Diana πήγε στην εκκλησία με άμαξα σημαίνει ότι το φόρεμα της τσαλακώθηκε περισσότερο, αλλά παρά το γεγονός ότι οι τσακίσεις ήταν εμφανείς κανείς δεν το παρατήρησε. Το νυφικό είναι μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο διάσημα νυφικά και μάλιστα εκτίθεται σε έκθεση στο Kensington Palace.