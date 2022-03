My Fair Lady | Η ένταση ανάμεσα στη Julie Andrews και τον Rex Harrison στα παρασκήνια της θρυλικής παραγωγής του Broadway που έσπασε κάθε ρεκόρ

Όταν το 'My Fair Lady' έκανε το ντεμπούτο του στο Broadway το 1956 έσπασε κάθε ρεκόρ. Έγινε η μακροβιότερη παραγωγή με 2.717 παραστάσεις, το τραγούδι της παράστασης παρέμεινε για 15 εβδομάδες στο αμερικάνικο Billboard και έγινε το πρώτο LP που πούλησε ένα εκατομμύριο κόπιες. Ο Βρετανός πρωταγωνιστής, Rex Harrison, που υποδυόταν τον Henry Higgins είχε πρωταγωνιστήσει και στην κινηματογραφική μεταφορά και είχε βραβευτεί με Όσκαρ, ενώ και η Julie Andrews έγινε γνωστή μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο ως Eliza. Δύο χρόνια μετά υποδύθηκε την Eliza και στο Λονδίνο ενώ αργότερα διέγραψε μια επιτυχημένη πορεία με τα 'Mary Poppins' και 'The Sound of Music'.

Πίσω όμως από τη λάμψη και τις επιτυχίες, οι πρωταγωνιστές ζούσαν το δικό τους δράμα στις πρόβες, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα οι εξαντλητικές πρόβες, οι πολλές παραστάσεις αλλά και οι εγωισμοί δεν άφησαν το καστ και τους συντελεστές ανεπηρέαστους.

Getty Images

Οι εντάσεις στα παρασκήνια

Η Julie Andrews ήταν μόλις 20 ετών "νέα και αθώα στη σκηνή του Broadway, ένα νέο κορίτσι από το Waloton-on-Thames της Αγγλίας που ασχολιόταν μόνο με οικογενειακά ζητήματα. Πώς μπορούσα να αναγνωρίσω το μέγεθος των ευκαιριών που έρχονταν προς εμένα” είχε γράψει η ηθοποιός στην πρώτη της βιογραφία 'Home'. Δίπλα της είχε τον Harrison που εκτός από μια έντονη προσωπικότητα είχε ήδη ένα Tony Award και αναγνώριση. Στην πρώτη τους συνάντηση κατάλαβε ότι εκείνος ήταν το κέντρο της προσοχής. Όταν ξεκίνησαν οι πρόβες, εκείνη ένιωθε έξω από τα νερά της κι εκείνος έγινε πικρόχολος: "Ορθώς ήθελε να δείξει εκείνο το ανόητο κορίτσι από την Αγγλία που δεν μπορούσε να ελέγξει τον ρόλο. Κάποια στιγμή είπε κάτι του τύπου 'εάν δεν την ξεφορτωθείτε δεν θα έχετε παράσταση”, είχε γράψει η Andrews.

Ο σκηνοθέτης Moss Hart κάποια στιγμή έδιωξε το καστ για δύο ολόκληρες μέρες για να δουλέψει μόνο με την Andrews. Όπως της είχε πει "εάν είναι να καταφέρουμε κάτι, αυτό θα είναι επίπονο και δύσκολο”. Μετά από εκείνο το Σαββατοκύριακο, η ηθοποιός είχε αλλάξει. "Νευρίασα με εκείνον, τον μισούσα. Μετά δάκρυζα από καθαρό εκνευρισμό. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα τόσο καλό μάθημα υποκριτικής όσο εκείνο που μου έκανε ο Moss” είχε πει η ηθοποιός με τον σκηνοθέτη να λέει για εκείνη: "Έχει αυτή την φοβερή αγγλική δύναμη που σε κάνει να αναρωτιέσαι πως τελικά έχασαν την Ινδία”.

Ο Harrison κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο καθώς δεν μπορούσε να τραγουδήσει με live ορχήστρα. Όπως είχε γράψει η Andrews ΄o Rex ήταν τρελός, εγώ από την άλλη εξελίχθηκα από κάποια που δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα στις πρόβες σε κάποια που βρήκε την αληθινή δύναμή της”. Όταν βέβαια κάποια στιγμή ο υπεύθυνος κοστουμιών, Cecil Beaton, είχε μπει στο καμαρίνι της, άρπαξε το καπέλο της και της είπε "μην το φοράς έτσι ηλίθια σκύλα” εκείνη είχε πλαντάξει στο κλάμα.

Ο Beaton ήταν άλλωστε και ο πιο δύσκολος χαρακτήρας της παραγωγής. Εκπληκτικός στη δουλειά του, μανιακός και αυστηρός. "Ήμασταν και οι δύο Βρετανοί και αμέσως κατάλαβα ότι ήταν μεγαλύτερος από όσο είχε δικαίωμα να είναι. Ίσως να διαισθάνθηκα την αλαζονεία ή μια κρυμμένη φιλοδοξία. Ήταν σνομπ, εγώ ξεκίνησα να τον πειράζω λίγο και χρησιμοποιούσα την προφορά μου όταν γινόταν αδιάφορος. Και του άρεσε. Έβλεπα ένα μικρό χαμόγελο όταν επίτηδες είχα μια συμπεριφορά κατώτερης τάξης”, περιγράφει η Andrews για τον σχεδιαστή που ανέδειξε τα φορέματα του My Fair Lady ανάμεσα στα κορυφαία που έχουν περάσει από το Broadway και κατάφερε να βραβευτεί και με Όσκαρ για τη δουλειά του στην κινηματογραφική μεταφορά του έργου.