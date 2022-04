Ποιος χτένιζε τη βασίλισσα Ελισάβετ κατά τη διάρκεια του lockdown; | Η στιλίστριά της δίνει νέες λεπτομέρειες από τη ζωή στο Παλάτι

Η Angela Kelly, η προσωπική στιλίστρια και αμπιγιέζ της βασίλισσας Ελισάβετ, εμπλούτισε το bestseller βιβλίο της για την καθημερινότητα της 95χρονης μονάρχη με νέες πληροφορίες για τη ζωή στο Παλάτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η στιλίστρια επανακυκλοφορεί το βιβλίο με αφορμή το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας προσθέτοντας πληροφορίες για το ποιος χτένιζε την Ελισάβετ κατά τη διάρκεια της καραντίνας και ποιον εμπιστευόταν να την κουρέψει. Όπως αναφέρει στο 'The Other Side Of The Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe', όταν το προσωπικό μειώθηκε εξαιτίας της πανδημίας, έπρεπε η ίδια να κουρέψει τη βασίλισσα, αφού ήταν η μόνη που εμπιστευόταν. Η Kelly είχε ξεκινήσει να εργάζεται στο Παλάτι πριν 28 χρόνια σαν αμπιγιέζ της βασίλισσας και μέσα στα χρόνια έγινε η προσωπική της στιλίστρια, υπεύθυνη για την γκαρνταρόμπα της αλλά και μία από τις πιο έμπιστες συνεργάτιδές της.

Στο ανανεωμένο βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει αρχικά το 2019, η Kelly εξηγεί πως η πανδημία επηρέασε τον τρόπο λειτουργίας του Παλατιού ενώ αποκαλύπτει και όσα έγιναν και μετά τον θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου αλλά και στην κηδεία. Στο τελευταίο κεφάλαιο, σύμφωνα με τους εκδότες, η συγγραφέας αναφέρεται στην καραντίνα στο Windsor Castle αλλά και στο παρασκήνιο των πρώτων δημόσιων υποχρεώσεων της βασίλισσας μετά τη λήξη της καραντίνας.

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 12 Μαίου και όπως και η πρώτη έκδοση αναμένεται να γίνει ανάρπαστο. Η Kelly είχε προκαλέσει αίσθηση με τις περιγραφές της για το πως καθαρίζει τα κοσμήματα της βασίλισσας χρησιμοποιώντας τζιν και νερό ενώ είχε αποκαλύψει πως η βασίλισσα εφαρμόζει πάντα μόνη της το μακιγιάζ της εκτός από την ημέρα που απευθύνει τηλεοπτικά το χριστουγεννιάτικο μήνυμά της στους Βρετανούς.

Η Kelly είναι η πρώτη προσωπική συνεργάτης της βασίλισσας που παίρνει άδεια για να γράψει βιβλίο για τον ρόλο της στο Παλάτι με τον γραμματέα της Ελισάβετ να γράφει στον πρόλογο του βιβλίου: "Κανείς δεν είναι σε καλύτερη θέση για να πει αυτή την άγνωστη ιστορία από την Angela Kelly. Έχει αναλάβει την απίστευτη ευθύνη να διαχειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν στην γκαρνταρόμπα της βασίλισσας με άφθονη περηφάνεια στη δουλειά της και προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια”.