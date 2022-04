Kate Middleton – Πριγκίπισσα Άννα | Έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση

Η Kate Middleton και η πριγκίπισσα Άννα μπορεί να έχουν εμφανιστεί μαζί σε πολλές περιπτώσεις, όπως στο μπαλκόνι του Buckingham Palace, αλλά και στην εκκλησία, αλλά πάντα βρίσκονταν μαζί με όλα τα στενά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Πρόσφατα, η δούκισσα του Cambridge και η κόρη της βασίλισσας Ελισάβετ έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση μόνες τους όταν επισκέφτηκαν το Royal College of Midwives και το Royal College of Gynaecologists, των οποίων είναι και οι δύο επικεφαλής, για να συζητήσουν για τις εξελίξεις στην μαιευτική και όσα προσφέρονται στις γυναίκες και τις οικογένειές τους. Η Kate επέλεξε για την περίσταση ένα off white σύνολο ενώ η πρίγκιπισσα Άννα ένα πετρόλ παλτό με ασορτί εσάρπα.

Getty Images

Η Kate που κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της ταλαιπωρούταν από έντονη πρωινή αδιαθεσία, έχει αφιερώσει τον χρόνο της ως εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας για να προωθήσει τη σημασία της σωστής ανάπτυξης των παιδιών στα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής τους, μιλώντας συχνά για τις δικές της εμπειρίες ως έγκυος και ως μαμά.

Οι δύο royals συζήτησαν με τους ειδικούς αλλά και νέες μαμάδες για τα μέτρα που πρέπει να παρθούν ώστε να υπάρχει ισότητα στα μαιευτήρια αλλά και για τις νέες τεχνικές στη μαιευτική. "Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι και οι δύο ενδιαφέρονταν πάρα πολύ και είχαν περιέργεια για τη δουλειά μας και ρωτούσαν πολύ προσωπικές ερωτήσεις, για να προσέξουν τις μελλοντικές γενιές και τις μητέρες του σήμερα για το καλό των γυναικών και των παιδιών του μέλλοντος" είπε ο πρόεδρος του Royal College.