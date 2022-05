Kim Cattrall | Οι σκηνές της Samantha στην τρίτη ταινία ‘Sex and the City’που την έκαναν να αρνηθεί τον ρόλο

Η Kim Cattrall ταυτίστηκε με τον ρόλο της Samantha στο ‘Sex and the City’ τόσο που όταν αρνήθηκε να συμμετέχει σε μια ακόμα ταινία του franchise αλλά και το ‘And Just Like That’ πολλοί fans της απόρησαν γιατί πήρε αυτή την απόφαση.

Η ηθοποιός σε μια νέα της συνέντευξη εξήγησε τους λόγους που την οδήγησαν να πει το μεγάλο ‘όχι’ και να απομακρυνθεί τελικά από τον ρόλο που την έκανε τόσο αγαπητή στο κοινό. Όπως είπε στο Variety, το σενάριο της ταινίας που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ δεν έδειχνε τη Samantha όπως θα έπρεπε: "Στην ταινία που δεν έγινε, η ιστορία της Samantha γυρνούσε γύρω από το γεγονός ότι λάμβανε ακατάλληλες φωτογραφίες στο κινητό της από τον 14χρονο γιο της Miranda".

Όπως είπε η σταρ, το σενάριο "σου ράγιζε την καρδιά" και πρότεινε στους συντελεστές μια διαφορετική εξέλιξη για τον αγαπημένο της χαρακτήρα: "Γιατί δεν μπορεί η Samantha που έχει τη δική της εταιρεία PR να αναγκάζεται να την πουλήσει εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών; Το 2008 ήταν δύσκολο. Κάποιοι ακόμα προσπαθούν να ανακάμψουν. Θα έπρεπε να την πουλήσει σε κάποιον που φοράει μπλούζα με κουκούλα και αυτό θα ήταν το δίλημμά της. Αυτό είναι ένα σενάριο που βρίσκεται στα χέρια ενός εκπροσώπου μου και πίστευα ότι είναι ωραία ιδέα".

Η Cattrall τόνισε ότι θα συμμετείχε στην ταινία αλλά και στη σειρά, αν υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον για την εξέλιξη του χαρακτήρα της Samantha: "Έγινε πιο πολύπλοκο με την έννοια του πως θα εξελίξεις αυτούς τους χαρακτήρες. Όλα πρέπει να εξελιχθούν αλλιώς πεθαίνουν. Ένιωσα ότι όταν τέλειωσε η σειρά έγινε με έξυπνο τρόπο. Δεν επαναλαμβάνουμε το ίδιο. Και μετά έγινε η ταινία για να δώσει τέλος σε ό,τι είχε μείνει αναπάντητο. Και μετά έγινε κι άλλη ταινία. Και μετά κι άλλη; Όλα μέσα σου σκέφτηκαν ΄τέλειωσα με αυτό’".

Ο μόνος λόγος για να επέστρεφε, όπως είπε, ήταν εάν υπήρχε κάτι πολύ ενδιαφέρον: "Θα προτιμούσα όλοι από εμάς να έχουμε κάτι σημαντικό για να δικαιολογήσουμε μια τρίτη ταινία. Αυτό δεν έγινε. Αλλά ήμουν έτοιμη. Κι αυτό ευχόμουν, να ήμουν κάπου αλλού και να υποδύομαι διαφορετικούς χαρακτήρες γιατί είμαι τέτοια ηθοποιός. Και όσο δύσκολο κι αν ήταν και όσο δύσκολο ήταν να σταθώ και να μην δεχθώ bullying από τον Τύπο και τους fans, είπα απλά ‘είμαι καλα, είμαι σε αυτόν τον δρόμο. Ήταν ωραίο που συνεργαστήκαμε, το απόλαυσα αλλά είμαι εκεί πλέον’".

Όσο για τη συμμετοχή της στο ‘And Just Like That’, η Cattrall αποκάλυψε ότι δεν της προτάθηκε ποτέ να συμμετέχει: "Δεν μου ζήτησαν ποτέ να είμαι μέρος του reboot. Είχα ξεκαθαρίσει τη θέση μου μετά την πιθανή τρίτη ταινία, οπότε το έμαθα όπως όλοι οι άλλοι, στα social media".