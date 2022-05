Kim Cattrall | Το "Sex and the City" reunion που κανείς δεν περίμενε πως θα συμβεί

Όσο κι αν η Kim Cattrall θέλει να γυρίσει σελίδα στη ζωή της μακριά από το Sex and the City και οποιοδήποτε reboot (βλ. And Just Like That), δύσκολα μπορεί να ξεφύγει από το παρελθόν της. Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από τον τηλεοπτικός της ρόλο ως Samantha Jones, ήταν επίτιμη καλεσμένη στην εκδήλωση Power of Women που διοργανώθηκε από το Variety, συναντώντας αγαπημένους φίλους και συνεργάτες από τη θρυλική σειρά.

Πιο αναλυτικά, η Cattrall βρέθηκε μαζί με 3 συνεργάτες της από το παρελθόν, ενώ μάλιστα φωτογραφήθηκε μαζί τους. Ειδικότερα, οι φωτογραφίες απεικονίζουν την ηθοποιό αγκαλιά με την Patricia Field, ενδυματολόγο και στιλίστρια της original σειράς, αλλά και την Candace Bushnell τη συγγραφέα του βιβλίου, στο οποίο βασίστηκε η εκπομπή. Παράλληλα, στο event βρέθηκε και ο Darren Starr, δημιουργός του original Sex and the City, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι επιφορτισμένος με το "Emily in Paris", όπως και η Field.

