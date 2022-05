Julia Roberts | "Η ιστορία ξαναγράφεται τόσο εύκολα από τους άντρες"

Η Julia Roberts επέστρεψε στις Κάννες για να παρουσιάσει το φετινό βραβείο Trophée Chopard που τιμά τη νέα γενιά καλλιτεχνών στη μεγάλη οθόνη.

Η ηθοποιός παρουσίασε το βραβείο στη Sheila Atim που πρόσφατα πρωταγωνίστησε στο "The Underground Railroad” και το "Doctor Strange in the Multiverse of Madness” και στον Jack Lowden που εμφανίστηκε στα "Dunkirk” και "Small Axe” και έδωσε μαζί τους μια συνέντευξη στο Variety για το σινεμά αλλά και τους ρόλους που υποδύθηκαν και φέτος απασχόλησαν ιδιαίτερα το σινεφίλ κοινό.

Η σταρ αποκάλυψε ότι δεν θέλει να δίνει συμβουλές στους νέους καλλιτέχνες: "Θα έλεγα σε κάθε ηθοποιό να μην ακούει συμβουλές από άλλους ηθοποιούς. Θα ήταν το χειρότερο γιατί όλοι έχουμε μοναδικές εμπειρίες. Αυτό που θα λειτουργούσε για μένα δεν θα λειτουργούσε για τον Jack ή τη Sheila”.

Μιλώντας για τη σειρά 'Gaslit' όπου υποδύεται τη Martha Mitchell, τη γυναίκα που έφερε στο φως το σκάνδαλο Watergate, αλλά η ιστορία της ξεχάστηκε με την πάροδο των χρόνων, η ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά: "Πιστεύω πως επειδή ήταν γυναίκα κατά κάποιο τρόπο την διέγραψαν. Εννοώ, ο Nixon τη μισούσε. Και είχε πει πως εάν δεν υπήρχε η Martha Mitchell δεν θα υπήρχε Watergate. Και νομίζω ότι η ιστορία ξαναγράφεται τόσο εύκολα από τους άντρες. Εννοώ, το αγαπημένο μου 'All the President’s Men' είναι μια τόσο απίστευτη ταινία αλλά δεν υπάρχει καμιά γυναίκα σε αυτή”.

Όπως πρόσθεσε η Roberts "ήταν πραγματικά μοναδική που "ήταν παντρεμένη με τον John Mitchell και ήταν πιστή σε αυτόν. Και ήταν πραγματικά η τέλεια σύζυγος και νοικοκυρά με τα outfits της και τα αξεσουάρ μαλλιών αλλά και το πόσο χαρισματική ήταν. Αλλά είχε επίσης και την αλήθεια της που ήταν αντίθετη με την αλήθεια του συζύγου της και αυτή του αφεντικού του που ήταν ο πρόεδρος. Δεν ντράπηκε να πει την άποψή της. Την λάτρευα. Αγάπησα τον ρόλο και μου άρεσε που έπαιξα με τον Sean Penn που είναι τέλειος φίλος”.