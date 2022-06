Whitney Houston | Ήταν η βοηθός της, Robyn Crawford, ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής της;

Όταν η μητέρα της Robyn Crawford γνώρισε τη Whitney Houston, όσο εκείνες ήταν ακόμη παιδιά της είπε: "Μοιάζεις σαν άγγελος, αλλά ξέρω ότι δεν είσαι". Ίσως αυτή ήταν και η πιο εύστοχη περιγραφή μίας από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες όλων των εποχών. "Η μητέρα μου είχε δίκιο. Είχε μια αγγελική λάμψη η Whitney. Και μετά έβγαλε ένα τσιγαριλίκι από το τσεπάκι της μπλούζας της και μού είπε "ξέρεις κάνω τέτοια, οκ;”" δήλωσε σε συνέντευξή της η Robyn Crawford, το πραγματικό στήριγμα της Whitney που επέλεγε όμως να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Για πάρα πολλά χρόνια όλοι μιλούσαν για τη σχέση τους- υπήρχαν φήμες. Έπειτα, η ταινία "Whitney: Can I Be Me and the family" υποστήριξε με σαφήνεια πως τελικά η Crawford ήταν η μεγάλη αγάπη της ζωής της. Ωστόσο, η ίδια πάντοτε δεν έκανε δηλώσεις, όσες φορές και αν ζητούσαν ένα δικό της σχόλιο. Μετά από καιρό αποφάσισε να μιλήσει η ίδια και να διηγηθεί τη ζωή της δίπλα στη Whitney γράφοντας το βιβλίο της "A Song for You", στο οποίο παραδέχεται και την ερωτική φύση της σχέσης τους. Μια σχέση που ξεκίνησε στην εφηβεία τους και διήρκεσε για δύο χρόνια για να μετασχηματιστεί σε μια ισχυρή φιλία και σε σχέση ζωής.

