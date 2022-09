Πρίγκιπας William – Πρίγκιπας Harry | Πώς κρατούν ζωντανή τη μνήμη της μητέρας τους, πριγκίπισσας Diana

Η πριγκίπισσα Diana μπορεί να έφυγε από τη ζωή πριν 25 χρόνια όμως η μνήμη της παραμένει ζωντανή τόσο μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που επηρέασε με το έργο της όσο και μέσα από τη κληρονομιά που άφησε ως 'πριγκίπισσα του λαού' μέσα από το φιλανθρωπικό της έργο που εξακολουθεί να βοηθάει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο μέσω των οργανισμών που ίδρυσε.

Τα δύο παιδιά της, ο 40χρονος πρίγκιπας William και ο 37χρονος πρίγκιπας Harry, εξακολουθούν να αναφέρονται στη μητέρα τους σε κάθε περίσταση που αφορά στο φιλανθρωπικό της έργο αλλά και στην καθημερινότητά τους, αφού όπως έχουν δηλώσει μιλούν συχνά στα παιδιά τους για τη γιαγιά τους που δεν έχουν γνωρίσει.

Πρόσφατα, ο Harry είχε πει κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε φιλανθρωπικό αγώνα polo πως ανήμερα της 25ης επετείου του θανάτου της μητέρας του θα μιλήσει στον 3χρονο γιο του, Archie, και στην ενός έτους Lilibet για τη Diana. "Δεν θα ξεχαστεί. Θέλω να είναι μια μέρα γεμάτη αναμνήσεις για την απίστευτη δουλειά της και την αγάπη της για τον τρόπο που την έκανε” είχε πει. "Θέλω να είναι μια μέρα που θα μοιραστώ το πνεύμα της μητέρας μου με την οικογένειά μου και τα παιδιά μου που εύχομαι να την είχαν γνωρίσει. Κάθε μέρα θέλω να την κάνω περήφανη”, ανέφερε.

Ο δούκας του Sussex είχε αναφερθεί και στο πώς μένει η κληρονομιά της μητέρας του ζωντανή μέσα από τη δουλειά των ανθρώπων που επηρέασε. Κατά τη διάρκεια των βραβείων Diana είχε πει: "Βλέπω την κληρονομιά που άφησε σε όλους εσάς. Βλέπω την κληρονομιά της σε μια κοινότητα με πολλές γενιές. Βλέπω την κληρονομιά της κάθε φορά που γνωρίζω οικογένειας, νέους ανθρώπους και παιδιά από όλες τις γωνιές του κόσμου. Και βλέπω την κληρονομιά της όταν κοιτάζω τα παιδιά μου κάθε μέρα”.

Ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton έχουν επίσης αναφερθεί σε ομιλίες τους για το πως έχουν μιλήσει στα τρία τους παιδιά, τον 9χρονο πρίγκιπα George, την 7χρονη πριγκίπισσα Charlotte και τον 4χρονο πρίγκιπα Louis, για την πριγκίπισσα Diana. Μάλιστα, ο δούκας και η δούκισσα του Cambridge είχαν δημοσιεύσει στα social media τις ζωγραφιές που είχαν κάνει τα παιδιά τους για τη Diana ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας.

Η πριγκίπισσα Charlotte που έχει πάρει και το όνομα Diana είχε γράψει στη γιαγιά της: "Αγαπημένη γιαγιά Diana σε σκέφτομαι στη γιορτή της μητέρας. Σε αγαπώ πάρα πολύ. Λείπεις πολύ στον μπαμπά. Σε αγαπώ, Charlotte”.

Ο πρίγκιπας William είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του για το ντοκιμαντέρ 'Diana, Our Mother: Her Life and Legacy' πως στο σπίτι τους στο Kensinghton έχουν πολλές φωτογραφίες της Diana και συνηθίζουν να μιλάνε συχνά με τα παιδιά τους για τη Diana. "Είναι δύσκολο γιατί προφανώς η Catherine δεν την είχε γνωρίσει οπότε δεν μπορεί να δώσει πολλές λεπτομέρειες. Οπότε όταν βάζω τα παιδιά για ύπνο συνηθίζω να μιλάω για αυτή και προσπαθώ να τους θυμίσω ότι έχουν δύο γιαγιάδες στη ζωή τους, οπότε είναι σημαντικό να ξέρουν ποια ήταν και ότι υπήρχε”.