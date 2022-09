Jennifer Lopez | H υπέροχη διακόσμηση που είχε επιλέξει για τον γάμο της με τον Ben Aflleck στη Georgia

Η Jennifer Lopez μοιράστηκε λεπτομέρειες για τον γάμο της με τους fans της στο newsletter που δημοσίευσε στο website της On The JLo, ανεβάζοντας φωτογραφίες από τα εντυπωσιακά νυφικά looks της αλλά και την όμορφη διακόσμηση που είχε επιλέξει για την περίσταση.

Ο γάμος έγινε στη Georgia σε ιδιοκτησία του Affleck, ένα εξοχικό αξίας 7 εκατομμυρίων κοντά στη λίμνη, ένα ιδανικό περιβάλλον για να δημιουργήσει, όπως το χαρακτήρισε και η Lopez, ένα country-chic σκηνικό για το δείπνο αλλά και το brunch που διοργάνωσε μια μέρα μετά τον γάμο.

JOHN RUSSO/ONTHEJLO

"Ήθελα κάθε μέρα να έχει τη δική της ταυτότητα αλλά να ταιριάζει με το σκηνικό στο οποίο ήμασταν εκείνο το Σαββατοκύριακο. Η αίσθηση ήταν rustic country- chic” έγραψε η σταρ ανεβάζοντας φωτογραφίες που δείχνουν μια ξύλινη πινακίδα με το μήνυμα "Love never fails”, ένα διακοσμητικό άλογο με ροζ τριαντάφυλλα και τραπέζια διακοσμημένα με ροζ λουλούδια και ασορτί σερβίτσια.

Σε κάποιες από τις φωτογραφίες φαίνεται ο χώρος που κάθονται οι καλεσμένοι αλλά και το μενού με τα "ξεχωριστά ποτά” του ζευγαριού που σέρβιραν στον γάμο.