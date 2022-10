Mariah Carey | Η περιουσία των εκατομμυρίων δολαρίων που διατηρεί μέχρι σήμερα

Όταν φέρνεις στο μυαλό σου τη Mariah Carey, σχεδόν αυτόματα ηχεί στα αυτιά σου το "All I Want for Christmas is You". Αυτό και πολλά άλλα κομμάτια της κατάφεραν να τοποθετήσουν την τραγουδίστρια στην κορυφή των charts και να της χαρίσουν μία μεγάλη περιουσία. Άλλωστε, ο τρόπος ζωής της μαρτυρά πως η διάσημη ντίβα, που συμμετείχε πριν από λίγες ημέρες στο podcast της Meghan Markle, εξακολουθεί να βγάζει αρκετά χρήματα που να υποστηρίζουν την πολυτέλεια μεσα στην οποία ζει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το "All I Want for Chistmas is You", το οποίο κυκλοφόρησε το 1994, συνεχίζει να της χαρίζει έσοδα, αν αναλογιστούμε πως πέρσι κατάφερε να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify, ενώ στις 24 Δεκεμβρίου του 2018 "έσπασε" την πλατφόρμα ξεπερνώντας τα 10,8 εκατομμύρια strems σε μία ημέρα. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο Economist, το διάσημο τραγούδι μέχρι το 2018 της είχε χαρίσει 60 εκατομμύρια δολάρια, ενώ καταλαβαίνουμε πως μέχρι σήμερα συνεχίζει να κερδίζει από αυτό. Από την άλλη, κι άλλα τραγούδια της που έγιναν επιτυχίες και βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις των charts, κατάφεραν να σπάσουν τα ρεκόρ, όπως έκανε το single "One Sweet Day".

Διαβάστε περισσότερα στο MadameFigaro.gr