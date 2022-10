Daniel Craig | Τιμήθηκε από το Παλάτι με τον ίδιο τίτλο που είχε λάβει και ο James Bond

Ο Daniel Craig έχει ακόμα ένα κοινό με τον James Bond, τον χαρακτήρα που υποδύθηκε στην καριέρα του, αφού πλέον έχει τον ίδιο τίτλο με τον μυθιστορηματικό Βρετανό πράκτορα.

Ο διάσημος ηθοποιός τιμήθηκε στο Windsor Castle με τον τίτλο του 'Companion of the Order of St.Michael and St.George' από την πριγκίπισσα Άννα, έναν τίτλο που του είχε δώσει η βασίλισσα Ελισάβετ τον περασμένο Ιανουάριο και είχε και ο James Bond.

Ο 54χρονος Βρετανός σταρ παραβρέθηκε στην επίσημη τελετή στο κάστρο του Windsor με το βρετανικό Παλάτι να μοιράζεται μια φωτογραφία από τη στιγμή που η πριγκίπισσα Άννα του δίνει τον τίτλο. "Σας περιμέναμε”, έγραφε η λεζάντα στα social media αναφερόμενη στη διάσημη ατάκα από τις ταινίες 'James Bond'.

O Craig τιμήθηκε για τις υπηρεσίες του στον κινηματογράφο και το θέατρο στα πλαίσια της λίστας που έκανε κάθε χρόνο η βασίλισσα Ελισάβετ με τα τιμώμενα πρόσωπα. Ο ηθοποιός είχε κάνει το ντεμπούτο του στον ρόλο του Βρετανού πράκτορα το 2006 στο 'Casino Royale' ενώ το 2021 τον υποδύθηκε για τελευταία φορά στο 'No Time To Die'.

O ηθοποιός έχει τιμηθεί και με τίτλο στο βασιλικό ναυτικό της Βρετανίας, όπως ακριβώς και ο Bond που ήταν στέλεχος του Royal Navy. To 2012 o Craig είχε πρωταγωνιστήσει σε ένα μικρό κλιπ μαζί με τη βασίλισσα Ελισάβετ στα πλαίσια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο. Το βίντεο είχε προβληθεί στην τελετή και έδειχνε τον Craig σε ρόλο James Bond να συνοδεύει τη βασίλισσα στο στάδιο όπου διεξαγόταν η τελετή έναρξης.