Reese Witherspoon | Η πρώτη της φωτογράφιση σε περιοδικό σε ηλικία 15 ετών

Η Reese Witherspoon συνηθίζει να μοιράζεται με τους fans της στο Instagram φωτογραφίες της με stylish looks αλλά και καθημερινές στιγμές της με την οικογένειά της, αλλά πρόσφατα έκανε μια εντελώς διαφορετική ανάρτηση.

Η 46χρονη ηθοποιός βρήκε μια φωτογραφία από την πρώτη της φωτογράφιση για το περιοδικό Seventeen που είχε κάνει το 1991 όταν ήταν μόλις 15 ετών. "Throwback στην πρώτη μου φωτογράφιση” έγραψε στη λεζάντα.

Εκείνη την εποχή, η ηθοποιός είχε κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική στην ταινία 'The Man in the Moon' και στη φωτογράφιση πόζαρε με την συμπρωταγωνίστριά της, Emily Warfield.

"Δεν μπορώ να πιστέψω ότι βρήκα αυτή τη φωτογραφία” έγραψε στο Instagram, προσθέτοντας πως "θυμάμαι να σκέφτομαι ότι θα λιποθυμήσω από τον ενθουσιασμό γιατί το μόνο που ήθελα ήταν να είμαι στο περιοδικό Seventeen”.

Πρόσφατα η ηθοποιός θυμήθηκε ακόμα έναν παλιό ρόλο της με αφορμή την επέτειο της πρεμιέρας της ταινίας 'Sweet Home Alabama”γράφοντας στο Instagram της "πριν είκοσι χρόνια το Sweet Home Alabama κυκλοφόρησε και μου άλλαξε εντελώς τη ζωή”.