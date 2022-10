Anne Hathaway | Τι πιστεύει για την πιο δημοφιλή θεωρία των fans για τον "κακό" του 'The Devil Wears Prada'

Μπορεί το 'The Devil Wears Prada' να έκανε πρεμιέρα πριν 15 χρόνια, όμως η συζήτηση γύρω από την ταινία ακόμα κυριαρχεί στα social media των fans. Η Anne Hathaway, μάλιστα, μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο 'Watch What Happens Live' στις θεωρίες των fans που θέλουν τον 'κακό' της ταινίας να μην είναι η αυστηρή Miranda Priestly που υποδυόταν η Meryl Streep αλλά ο Nate.

Ο Nate, ο σύντροφος της νεαρής δημοσιογράφου που υποδυόταν η Anne Hathaway, ήταν για τους fans εκείνος που ήταν πραγματικά καταπιεστικός απέναντι στην πρωταγωνίστρια αφού δεν της επέτρεπε με τον τρόπο του να κυνηγήσει το όνειρό της.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ένας fan ρώτησε την ηθοποιό "συμφωνείς με τους fans ότι ο Nate είναι ο πραγματικός κακός στο The Devils Wears Prada” με τον παρουσιαστή της εκπομπής να λέει "Ναι ήταν!”. Η σταρ απάντησε πως "όχι, δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι ήταν και οι δύο πολύ νέοι και προσπαθούσαν να καταλάβουν τα πράγματα”.

Η πλοκή της ταινίας δείχνει τον Nate να αντιμετωπίζει την σύντροφό του όταν χάνει το πάρτι γενεθλίων του εξαιτίας των επαγγελματικών της υποχρεώσεων και να παραπονιέται πως χάνει τον εαυτό της ενώ μαθαίνει τον κόσμο των περιοδικών και της βιομηχανίας της μόδας. Τελικά η πρωταγωνίστρια εγκαταλείπει τόσο την τοξική διευθύντριά της όσο και τον σύντροφό της, παρά το γεγονός ότι το τέλος της ταινίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πιθανής επανασύνδεσης.

Οι fans θεωρούν τον Nate για εγωιστική συμπεριφορά αφού δεν στήριξε την προσπάθεια της συντρόφου του στα νέα της επαγγελματικά βήματα, και όπως είπε και η Hathaway: "Συμπεριφέρθηκε σαν κακομαθημένος αλλά κι εγώ συμπεριφερόμουν σαν κακομαθημένο στα 20 μου και ελπίζω να ωρίμασα. Πιστεύω ότι όλοι αυτό κάνουμε. Και δεν θα ήθελα να χαρακτηριστώ από την χειρότερη στιγμή μου στα 20 μου. Οπότε δεν θεωρώ τον Nate κακό”.